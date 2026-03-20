“Troppo triste per questi tempi bui”: Sofia Coppola cancella il nuovo film con Kirsten Dunst

La quarta collaborazione tra la regista e la diva di Intervista col vampiro e Marie Antoinette sarebbe stata cancellata per colpa dei 'tempi bui che stiamo vivendo'.

I fan che speravano in una nuova collaborazione tra Sofia Coppola e Kirsten Dunst resteranno delusi nello scoprire che la regista ha cancellato il nuovo progetto perché "troppo triste per i tempi bui che stiamo vivendo".

Così Coppola ha giustificato con Elle la scelta di non procedere col misterioso progetto le cui riprese erano previste per la fine dell'anno. I dettagli sul film erano scarsi, ma Dunst aveva precedentemente descritto il progetto come un "film in costume incentrato su una figura storica realmente esistita".

Sofia Coppola

Perché Sofia Coppola ha cancellato il nuovo progetto

Secondo Sofia Coppola, il tono del film lo rendeva una scelta difficile per l'attuale momento culturale. "Sembrava troppo triste", ha spiegato a -Elle. "Stiamo vivendo un periodo difficile in questi tempi bui. Voglio offrire un po' di speranza e bellezza al mondo, ma allo stesso tempo non voglio fare qualcosa di superficiale, perché sembra che sia il momento per riflessioni profonde".

Durante il tour promozionale per Roofman-, uscito l'anno scorso, Kirsten Dunst aveva dichiarato a _Town & Country che Sofia Coppola aveva scritto una nuova sceneggiatura per lei e le riprese sarebbero iniziate nel 2026. In un'intervista con Vogue, l'attrice aveva aggiunto che il film sarebbe stato ambientato in un'epoca passata e girato negli Stati Uniti. Alla domanda se avrebbe interpretato una persona realmente esistita, Dunst ha risposto: "Sì, ma non qualcuno che considererei famoso".

Kirsten Dunst in una scena di Marie-Antoinette, dietro un ventaglio

Quanti film hanno girato insieme Sofia Coppola e Kirsten Dunst?

In precedenza, Sofia Coppola ha diretto Kirsten Dunst ne Il giardino delle vergini suicide (1999), Marie Antoinette (2006) e L'inganno (2017).

La regista, i cui lavori più recenti includono il biopic su Priscilla Presley del 2023, Priscilla, e il nuovo documentario sull'amico stilista Marc Jacobs, Marc by Sofia, ha dichiarato a Elle di non avere ancora in mente un nuovo progetto. In precedenza stava sviluppando una serie per Apple TV+ basata su L'usanza del paese di Edith Wharton, ma con Sydney Sweeney impegnata nell'adattamento cinematografico, la versione di Coppola è stata accantonata.

Quanto a Kirsten Dunst, l'attrice si prepara ad apparire apparirà nel sequel di Un film Minecraft, prodotto dalla Warner Bros. L'attrice aveva dichiarato a Town & Country, in un'intervista dello scorso anno, di sperare di partecipare al secondo film della saga, aggiungendo: "Magari potrei semplicemente girare un film in cui non perdo soldi?".