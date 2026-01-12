Avatar: Fuoco e Cenere nei 30 film con i maggiori incassi di sempre al botteghino mondiale

Prosegue la corsa agli incassi di Avatar: Fuoco e Cenere. A quattro settimane dall'uscita, la pellicola di James Cameron entra al 29° posto nella classifica dei trenta migliori incassi globali di sempre. Classifica dominata dai primi due capitoli di Avatar, rispettivamente, primo e terzo, con un incasso totale di oltre 2,3 miliardi di dollari.

Avatar: Fuoco e Cenere, in sala dal 17 dicembre, ha già raggiunto 1,23 miliardi globali, mentre i 21,3 milioni incassati nell'ultimo weekend domestico hanno portato il film a 342,5 milioni a cui si aggiungono gli 887,4 milioni che provengono dai mercati internazionali.

Ventinovesimo maggiori incasso di sempre, Avatar 3 ha superato una serie di colossali successi tra cui Il Signore degli Anelli: Il ritorno del re (1,14 miliardi), Aquaman (1,152 miliardi), Captain America: Civil War (1,155 miliardi) e Iron Man 3 (1,215 miliardi).

Le altre posizioni del box office USA

Se il botteghino USA è ancora saldamente dominato dal fenomeno Avatar, alle sue spalle debutta con un discreto incasso un nuovo horror, Ben - Rabbia animale. 11,3 milioni di incasso da 2.964 sale, e una media per sala di 3.812 dollari per il film diretto da Johannes Roberts che racconta l'ira improvvisa di uno scimpanzé domestico durante una festa in piscina tenuta dalla figlia dei suoi padroni.

Come rivela la nostra recensione di Una di famiglia - The Housemaid, Paul Feig ha centrato l'obiettivo col suo thriller satirico al femminile che mette a confronto due bellezze come Amanda Seyfried e Sydney Sweeney. Altri 11,2 milioni portano il film a superare i 94 milioni in 4 settimane.

Non si fermano più gli incassi di Zootropolis 2, fortunatissimo sequel Disney che si è rivelato una macchina per soldi eccezionale. Altri 10 milioni portano il film a 378,8 milioni di incassi domestici e 1,6 miliardi globali. Dopo aver battuto Frozen II, Zootropolis 2 è diventato il film animato Disney con i migliori incassi.

Chiude la top 5 il debutto, in quinta posizione, di Greenland 2 - Migration, saga action catastrofica con Gerard Butler. Il sequel apre con 8,5 di incasso da 2.710 sale e una media per sala di 3.136 dollari.