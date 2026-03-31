Sydney Sweeney sfida gli Avengers con la data d’uscita di The Housemaid 2

Lionsgate ha deciso di azzardare una data d'uscita per il sequel del film campione al box-office che andrà a sovrapporsi a uno dei film più attesi del 2027, che vede schierati i Vendicatori della Marvel

Dopo il grande successo ottenuto con il primo capitolo, Lionsgate ha deciso di dare il via libera al sequel di Una di famiglia - The Housemaid, il thriller con protagonista Sydney Sweeney, che adesso ha anche una data d'uscita confermata.

La data scelta però presenta una problematica, il ché accentua se vogliamo il coraggio dello studio e del regista Paul Feig: andrà a competere con uno dei film più attesi del prossimo anno, ovvero Avengers: Secret Wars.

Una di famiglia - The Housemaid: Sydney Sweeney in un'immagine

Sydney Sweeney contro gli Avengers con The Housemaid 2

Lionsgate ha annunciato che l'uscita del sequel, intitolato The Housemaid's Secret, è prevista per il 17 dicembre 2027, lo stesso giorno in cui usciranno sia Avengers: Secret Wars dei Marvel Studios che Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum della Warner Bros.

Le riprese dovrebbero iniziare entro la fine dell'anno. Feig tornerà alla regia insieme alla sceneggiatrice Rebecca Sonnenshine, autrice dell'adattamento del primo libro. Feig sarà anche produttore, insieme a Todd Lieberman della Hidden Pictures, Laura Fischer della Pretty Dangerous e Sweeney tramite la Fifty-Fifty Films.

Una di famiglia - The Housemaid: Sydney Sweeney durante una scena

Cosa racconterà il sequel di The Housemaid

Il sequel dovrebbe ruotare attorno a Millie (Sweeney), la protagonista del film originale, che accetta di occuparsi della casa di una donna che non le è permesso vedere. Alla fine, Millie scopre la verità che si cela dietro quella porta chiusa a chiave, una verità che nasconde segreti ancora più oscuri di quelli che lei stessa custodisce.

Sydney Sweeney tornerà a vestire i panni di Millie Calloway, insieme a Michele Morrone nel ruolo di Enzo. Anche Kirsten Dunst si è unita al cast in un ruolo non ancora rivelato (presumiamo che interpreterà la nuova datrice di lavoro di Millie).

Previsto un terzo adattamento con Sydney Sweeney

Secondo le ultime indiscrezioni circa questa nuova saga con protagonista l'attrice, che tra qualche settimana riprenderà il ruolo di Cassie Howard nella terza stagione di Euphoria, Lionsgate avrebbe già manifestato l'intenzione di adattare per il grande schermo anche il terzo romanzo, The Housemaid Is Watching. Probabilmente, però, dovremo aspettare e vedere se il secondo film replicherà il successo al box-office del precedente capitolo.