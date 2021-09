The Haunted Mansion: Owen Wilson affianca LaKeith Stanfield e Tiffany Haddish nel film Disney

Dopo la serie Loki, Owen Wilson torna a collaborare con Disney affiancando LaKeith Stanfield e Tiffany Haddish nell'avventuroso The Haunted Mansion.

Owen Wilson si prepara ad affiancare LaKeith Stanfield e Tiffany Haddish nel cast del film Disney The Haunted Mansion, avventura dark ispirata alla popolare attrazione diretta da Justin Simien.

Come anticipa Hollywood Reporter, Justin Simien si prepara a dirigere un film spettacolare ad alto budget sul modello di Jungle Cruise. Dan Lin e Jonathan Eirich, produttori dell'hit live-action Aladdin, produrranno The Haunted Mansion con Nick Reynolds della Rideback in veste di produttore esecutivo. L'ultima bozza dello script è firmata da Katie Dippold.

I dettagli della storia sono ancora top secret, ma pare che il film seguirà una famiglia che si trasferisce nella magione del titolo. Le riprese prenderanno il via ad Atlanta a ottobre.

La ride di The Haunted Mansion ha debuttato nel 1969 e da allora è stata una delle attrazioni preferite dai visitatori dei parchi tematici Disney sia a Disneyland che a Disney World. Gli ospiti entrano in un maniero spettrale e raccapricciante che include alcuni personaggi classici, dallo spirito della medium psichica Madame Leota alla sposa scheletrica e ad Hatbox Ghost.

Nel 2003, Disney ha adattato la ride in un primo film diretto da Rob Minkoff e interpretato da Eddie Murphy, La casa dei fantasmi, che ha ottenuto un moderato successo. Adesso ci riprova puntando a hit come Pirati dei Caraibi e al recente Jungle Cruise, entrambi ispirati a popolari attrazioni.

Owen Wilson tornerà a collaborare con Disney dopo il successo della serie Disney+ Loki, dove interpretava il misterioso Mobius. Wilson ha da poco concluso le riprese di Marry Me, dove recita a fianco di Jennifer Lopez. A partire dall'11 novembre lo vedremo nel corale The French Dispatch di Wes Anderson.