La casa dei fantasmi, il regista: 'Non ho scelto io Jared Leto come Fantasma della Cappelliera'

Nell'ultimo adattamento de La casa dei fantasmi della Disney, la parte del Fantasma della Cappelliera è stata affidata a Jared Leto, ma pare non sia stata una decisione presa dal regista del film.

Quando gli è stata chiesta la portata del coinvolgimento di Leto nei panni del Fantasma della Cappelliera, Justin Simien ha rivelato che il suo casting è stato deciso dalla Disney, che aveva scritturato l'attore Premio Oscar nel ruolo del cattivo principale del film.

Comunque, il regista ha dichiarato di essere rimasto "abbastanza soddisfatto" del risultato finale e del suo noto metodo di recitazione.

"Si trattava per lo più di un lavoro di doppiaggio per quel ruolo. È come se la Disney fosse un posto enorme, e non sai mai con certezza dove si inserisce quello che stai facendo nei loro piani di franchising e nel puzzle che stanno costruendo. Ma Jared lo hanno ingaggiato loro. E mi ha fatto molto piacere che si sia trovato a suo agio nel collaborare, lasciandoci capire la fisicità del personaggio mentre lui lavorava".

Simien ha proseguito: "Perché per lui non era solo una voce, anche mentre lo stavamo registrando, indossava i denti e il cappello. Era completamente vestito come quello che fisicamente gli sembrava il fantasma della cappelliera, e stava cercando di trovare una fisicità e un personaggio tridimensionale. Soprattutto per i tratti del viso, non si trattava solo di una voce fuori campo, ma anche di motion capture per il suo volto. Ma poi tutto questo si combinava con gli stunt e la CGI, e con tutti questi artisti diversi, ma lui è stato davvero molto collaborativo in questo processo. L'ho apprezzato molto e ho pensato che quello che ha fatto con il personaggio fosse davvero interessante, bizzarro, delizioso e, insomma, tutte quelle cose che servono in un cattivo Disney".

La casa dei fantasmi, il regista: "Non ripeteremo gli errori del film con Eddie Murphy"

Simien ha concluso: "Quindi, in realtà, è stato un processo piuttosto agevole. A volte si eredita una scelta di casting da un grande studio e non funziona, ma ho pensato che Jared fosse fantastico e che fosse altrettanto fantastico lavorare con lui".

La casa dei fantasmi è disponibile in streaming su Disney+.