La casa dei fantasmi, Piggy, Cattiva coscienza, Conversazioni con altre donne e i voti 4K-DVD-Blu-ray. Parte 2

La seconda parte della nostra rubrica mensile homevideo di recensioni 4K, Blu-ray e DVD, si apre con La casa dei fantasmi, brillante e movimentato prodotto Disney ispirato all'omonima attrazione del parco a tema Disneyland. A seguire Piggy, un horror spagnolo che prende spunto da un episodio di bullismo su una ragazza sovrappeso.

La casa dei fantasmi: una sequenza del film

Si ritorna al cinema italiano con Cattiva coscienza, una sorta di fanta-commedia sentimentale piacevole e originale che nelle tematiche ricorda un po' il film Pixar Inside Out. Ottimo cast con Francesco Scianna, Filippo Scicchitano e Matilde Gioli nel cast. A chiudere la rubrica Conversazioni con altre donne, dove troviamo ancora Francesco Scianna, ma stavolta con Valentina Lodovini: i due sono protagonisti di un casuale tentativo di ritrovarsi dopo la separazione di molti anni prima.

La casa dei fantasmi: la recensione del 4K UHD

La cover dell'edizione 4K UHD de La casa dei fantasmi

IL FILM. Ispirato all'omonima attrazione del parco a tema Disneyland, La casa dei fantasmi è un family movie diretto da Justin Simien. Nel film con Jamie Lee Curtis e Owen Wilson che si svolge a New Orleans, una madre single di nome Gabbie (Rosario Dawson) ingaggia un eterogeneo gruppo di cosiddetti esperti spirituali per cercare di risolvere un problema che ha scoperto quando è andata ad abitare nella nuova casa: la villa è invasa da fantasmi.

La casa dei fantasmi: una scena del film

IL 4K UHD. La casa dei fantasmi è proposto da Eagle Pictures anche in un'edizione 4K UHD a due dischi (all'interno anche il blu-ray). Il video risente delle ambientazioni buie o illuminate solo da candele: il dettaglio pertanto è abbastanza morbido e il croma sobrio. Comunque il quadro è fedele alla fotografia, conserva una discreta profondità e mette in bella mostra primi piani, costumi e oggetti di scena, con una soddisfacente resa anche della CGI. Negli extra troviamo La casa dei fantasmi - Il making of (13') con interviste e filmati dietro le quinte, poi 999 Anime (7') sui collegamenti con l'attrazione originale, scene eliminate (11') ed errori (2' e mezzo).

DA NON PERDERE. Come da tradizione Disney, la traccia audio italiana è in Dolby Digital Plus 7.1 ed è molto coinvolgente, anche se non come il Dolby Atmos inglese. C'è sempre un buon utilizzo dei canali laterali e posteriori, sia nelle scene tranquille sia quando i fantasmi si fanno sentire, con alcuni effetti molto suggestivi. In parecchie occasioni, come quella dell'allagamento della casa di Ben, l'attività è davvero esuberante con buone entrate del sub. Avvolgente la colonna sonora e perfetti i dialoghi, con ottima dislocazione delle voci fuori campo.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 8,5 - Extra: 7

Piggy: la recensione del blu-ray

La cover del blu-ray di Piggy

IL FILM. È il bullismo il motore di Piggy, horror diretto da Carlota Pereda con una bravissima Laura Galán nella parte di Sara, un'adolescente obesa vittima di body shaming. Le sue "amiche" la chiamano maiale, e la stanno tormentando anche mentre lei va in piscina da sola. Compare però in paese un serial killer fuori di testa che rapisce le altre ragazze, quasi in una sorta di vendetta per quello che fanno. Sara è testimone dell'avvenuto ma resta in silenzio, anzi inizia a nascere uno strano feeling con l'uomo.

Piggy: Laura Galan in una scena del film

IL BLU-RAY. Piggy è arrivato in homevideo anche in alta definizione con il blu-ray targato Mustang Entertainment. L'edizione è tecnicamente molto valida, purtroppo è povera di extra visto che è presente il solo trailer. Molto buono il video, che offre un dettaglio quasi sempre incisivo che rende al massimo negli esterni assolati che trasmettono bene il caldo afoso in cui si svolge la vicenda, tra sudore dei corpi e poi il sangue nei momenti più efferati nel finale. Nelle scene notturne invece c'è un evidente calo con un quadro che si fa più pastoso, ma rimane comunque solido.

DA NON PERDERE. Ancora più convincente l'audio, con le tracce DTS HD 5.1 italiana e originale che offrono un'ottima immersione nella vicenda. A colpire sono alcuni effetti sonori stranianti, ma anche una musica molto particolare che trasmette ulteriore tensione alla storia. I diffusori lavorano tutti con buona lena, con buona spazialità generale, ma anche i bassi fanno sentire il loro ruolo in alcune scene chiave, come nella piscina o negli spari finali.

I VOTI. Video: 7,5- Audio: 8 - Extra: 4

Cattiva coscienza: la recensione del DVD

La cover del DVD di Cattiva coscienza

IL FILM. Curiosa fanta-commedia sentimentale diretta da Davide Minella, Cattiva coscienza vanta nel cast Francesco Scianna, Filippo Scicchitano e Matilde Gioli. Filippo è un ragazzo generoso e un fidanzato fedele prossimo alle nozze, tutto grazie alla sua coscienza, Otto, il migliore nel suo campo. Ma quando Otto si distrae e perde di vista per un paio di ore Filippo, scopre sbigottito che tutto è cambiato: il ragazzo sta con un'altra ragazza e vuole cambiare vita. A quel punto Otto decide di affrontare Filippo di persona e va sulla Terra.

Cattiva coscienza: una foto

IL DVD. Cattiva coscienza è arrivato in homevideo con il DVD targato CG-Vision, un prodotto molto valido tecnicamente e sufficiente negli extra. Il video è generalmente di buona fattura, con un croma vivace, fondali compatti e un dettaglio più che soddisfacente su primi e medi piani. Qualche sbavatura si registra solo qualche panoramica o sui contorni delle figure in movimento sullo sfondo, dove si creano aliasing e leggere sgranature. Negli extra troviamo un backstage di 7' con filmati sul set e interventi del cast, e il videoclip Per sempre di Motta.

DA NON PERDERE. Notevole l'audio in Dolby Digital 5.1, che riesce a sfruttare tutte le potenzialità delle voci della coscienza facendo lavorare in modo suggestivo i diffusori, ma che poi può scatenarsi durante la festa con la musica, che esce potente e avvolgente e coinvolge anche i bassi. Sempre perfetti i dialoghi e anche gli effetti di ambienza sono molto curati.

I VOTI. Video: 7 - Audio: 7,5 - Extra: 6

Conversazioni con altre donne: la recensione del DVD

La cover del DVD di Conversazioni con le donne

IL FILM. Due ex coniugi, la cui storia è finita nove anni prima, si rincontrano a una festa di matrimonio: parte da qui Conversazioni con altre donne, film di Filippo Conz che si basa sulla grande prova di Valentina Lodovini e Francesco Scianna, sempre in scena a dialogare fra loro. Nonostante i due protagonisti siano impegnati in una relazione, si lanciano in una scappatella in un disperato tentativo di recuperare il tempo perduto. Ma l'impresa non sembra affatto facile.

Conversazioni con altre donne: una foto del film

IL DVD. Conversazioni con altre donne è arrivato in homevideo con il DVD CG-Adler, prodotto soddisfacente sul piano tecnico ma povero di extra, visto che è presente solamente il trailer. Il video è di buona fattura, anche se sconta qualche morbidezza di troppo nelle scene più scure, un po' pastose. Per il resto presenta un valido dettaglio sui primi piani e un croma caldo, però sui fondali alcuni contorni sono incerti.

DA NON PERDERE. Sia chiaro, da un film basato quasi esclusivamente sui dialoghi, non è che ci possa aspettare voli pindarici sul fronte audio. Però va riconosciuto che oltre a parlati sempre perfetti, il Dolby Digital 5.1 ha una buona attenzione per l'ambienza e per descrivere gli effetti della festa, ma soprattutto è molto coinvolgente quando subentra la musica.

I VOTI. Video: 7 - Audio: 7,5 - Extra: 4