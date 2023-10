La Casa dei Fantasmi: ecco quando arriverà in streaming il film ispirato all'attrazione del parco a tema

Disney ha appena annunciato la nuova data di uscita ufficiale de La Casa dei Fantasmi, il film di successo ispirato alla classica attrazione del parco a tema. La pellicola, la cui uscita era inizialmente prevista per il 4 ottobre, arriverà l'11 ottobre in streaming su Disney+ e sarà disponibile anche in digitale.

La casa dei fantasmi: una foto del film

La divertente avventura da brividi, che ha debuttato nelle sale italiane il 23 agosto, è diretta da Justin Simien ed è interpreta da un cast stellare che include LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Danny DeVito, Rosario Dawson, Chase W. Dillon e Daniel Levy, con Jamie Lee Curtis e Jared Leto nel ruolo di The Hatbox Ghost.

L'11 ottobre i fan potranno anche aggiungere il film alla loro collezione digitale, quando La Casa dei Fantasmi sarà disponibile per l'acquisto presso tutti i principali rivenditori digitali, compresi Prime Video, Apple TV, Google Play & Rakuten TV, con esclusivi contenuti bonus dietro le quinte.

La casa dei fantasmi racconta di una donna e di suo figlio che si rivolgono a un variegato gruppo di cosiddetti esperti spirituali per aiutarli a liberare la loro casa da intrusi soprannaturali. Il film è prodotto da Dan Lin e Jonathan Eirich, mentre Nick Reynolds e Tom Peitzman sono i produttori esecutivi.