Owen Wilson ringrazia suo fratello per averlo aiutato dopo il tentativo di suicidio: "Gli sono grato"

Owen Wilson ha ringraziato suo fratello Andrew Wilson per aver contribuito a rendere la sua vita "gestibile e affrontabile" dopo il suo tentativo di suicidio nel 2007.

Nel corso di un'intervista con Esquire, Owen Wilson ha ringraziato suo fratello Andrew Wilson per essere entrato di prepotenza nella sua vita nel 2007 e averlo aiutato a mutare punto di vista sulla sua esistenza. Il protagonista di Io e Marley ha sofferto di depressione in passato e, nel 2007, ha tentato il suicidio. Grazie a suo fratello Andrew, però, l'attore è riuscito a rimettersi in carreggiata e ad amare la sua vita.

Nel 2007, Owen Wilson fu ricoverato in ospedale dopo un tentativo di suicidio. L'attore fu ritrovato privo di conoscenza in casa da suo fratello Luke Wilson. Da quel momento in poi, Andrew Wilson si è stabilito in casa da Owen e lo ha aiutato a gestire nuovamente la sua vita. I due hanno iniziato a svegliarsi insieme ogni mattina e a scrivere un elenco di cose da fare per rendere la vita "più gestibile di prima". L'obiettivo a lungo termine, invece, era quello di "rendere la vita migliore di prima".

Come riportato dal Daily Mail, Owen Wilson ha raccontato così quel periodo: "Sono fortunato a poter apprezzare le cose. Conosco bene gli alti e bassi della vita e, quando capita di dover affrontare momenti del genere, non puoi fare altro che surfare al meglio delle tue possibilità. Mi sento davvero grato. Ecco, gratitudine è una delle parole che sto usando di più dal 2007".

In quel periodo, Owen Wilson ha tentato il suicidio e versava in uno stato di depressione reso ancora più grave dal consumo di cocaina ed eroina. L'attore è stato portato al St. John's Hospital di Santa Monica e, poi, al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles grazie all'intervento di Luke Wilson, che ha chiamato un'ambulanza. All'epoca, Owen Wilson dichiarò attraverso TMZ: "Chiedo gentilmente che i media mi consentano di ricevere cure e supporto rispettando la mia privacy in occasione di un momento così difficile".

Nell'ultimo periodo, i fan di Owen Wilson hanno potuto ammirare la sua performance in Loki, serie del Marvel Cinematic Universe distribuita da Disney+. In autunno, inoltre, l'attore arriverà al cinema grazie a The French Dispatch, che ha segnato la sua decima collaborazione con Wes Anderson.