The Gray Man, prime reazioni: l'action dei fratelli Russo è un "trionfo di ingegno, proiettili e muscoli"

Quando mancano meno di 24 ore all'arrivo nei cinema, spuntano in rete le prime reazioni post-visione di The Gray Man, action thriller diretto dai fratelli Russo e interpretato dalle star Ryan Gosling e Chris Evans.

The Gray Man: Ryan Gosling in una scena

Con The Gray Man i registi di Avengers: Endgame Joe e Anthony Russo stanno cercando di avviare il loro franchise e, a giudicare dalle prime reazioni, sembra che il primo capitolo sarà un successo. Il film d'azione vede Ryan Gosling nei panni di Court Gentry, un mercenario della CIA che scopre accidentalmente i segreti di una misteriosa agenzia. Diventa così rapidamente un obiettivo primario e si ritrova braccato da una banda di assassini internazionali e dal suo ex collega psicopatico, Lloyd Hanson (Chris Evans).

La maggior parte di coloro che hanno visto The Grey Man in una recente proiezione per la critica USA hanno applaudito le sequenze d'azione dinamiche e ben costruite e i personaggi cool, con un elogio particolare riservato all'attore indiano Dhanush. Non tutti sono stati così presi dal film, qua e là spunta qualche recensione negativa come quella di Kyle Buchanan del New York Times, in cui si legge che il film è il veicolo per star più vuoto di Netflix, ma la maggior parte dei critici sembra aver gradito la visione.

