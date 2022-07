The Gray Man: Chris Evans svela che i baffi lo hanno aiutato a interpretare un villain psicopatico

Nel film The Gray Man l'attore Chris Evans ha un look molto particolare, di cui la star ha svelato i retroscena.

In The Gray Man l'attore Chris Evans ha un look che da mesi suscita commenti online tra i fan e ora l'ex interprete di Captain America ha finalmente affrontato il tema dei baffi che caratterizzano il suo personaggio.

Il progetto diretto da Joe e Anthony Russo arriverà su Netflix tra qualche settimana, dopo l'anteprima che si svolgerà domani 12 luglio a Roma.

Nel film The Gray Man il ruolo affidato a Chris Evans è quello di un ex collega dell'assassino della CIA interpretato da Ryan Gosling, che ha scoperto degli oscuri segreti dell'organizzazione.

La star dei film Marvel si è quindi immerso nella parte di un villain psicopatico e il suo look è stato un elemento essenziale per poter lavorare sul set: "I miei baffi! Cosa posso dire? Certi personaggi prendono vita attraverso qualcosa di semplice, che si tratti di un costume o di un oggetto di scena. Non appena abbiamo ideato quei baffi ho pensato 'Oh eccolo, ecco questo psicopatico!'".

Evans, parlando del film dei fratelli Russo, ha quindi aggiuntoi: "Seriamente, sono entusiasta che gli spettatori vedano Ryan Gosling in un vero action movie. Ci sono così tanti personaggi e performance interessanti, e si possono fondere questi mondi all'insegna dell'azione e del dramma".

La sinossi di The Gray Man recita: "L'agente della CIA Court Gentry (Ryan Gosling), alias, Sierra Six, viene strappato da un penitenziario federale e reclutato dal suo responsabile, Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton). Gentry in passato era un mercenario autorizzato dall'Agenzia altamente qualificato ma ora la situazione è cambiata e l'obiettivo è Six, braccato in tutto il mondo da Lloyd Hansen (Chris Evans), un ex agente della CIA, che non si fermerà davanti a nulla per eliminarlo. L'agente Dani Miranda (Ana de Armas) è al suo fianco. Ne avrà bisogno."