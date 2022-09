The Good Nurse: Jessica Chastain sospetta che Eddie Redmayne sia un killer nel trailer

Un crimine di malasanità a New York nel trailer di The Good Nurse, con Jessica Chastain e Eddie Redmayne, in arrivo su Netflix a fine ottobre.

Netflix offre un primo sguardo al thriller psicologico The Good Nurse, interpretato da Jessica Chastain e Eddie Redmayne, con il trailer e il poster del true crime.

Basato sul libro The Good Nurse: A True Story of Medicine, Madness, and Murder di Charles Graeber, The Good Nurse racconta la storia di Amy Loughren (Jessica Chastain), una madre single che lavora di notte in ospedale come infermiera mentre lotta con una malattia cardiaca. Già tesa ai suoi limiti fisici ed emotivi dal suo lavoro impegnativo, presto Amy inizia a sospettare del suo nuovo collega e amico Charlie Cullen (Eddie Redmayne) dopo che una serie di misteriose morti di pazienti hanno innescato un'indagine e tutte le prove sembrano puntare su di lui. Amy rischierà la sua vita e la sicurezza dei suoi figli per scoprire la scioccante verità su Charlie e le ragioni agghiaccianti e inquietanti per cui è riuscito a farla franca per così tanto tempo.

Quando Jessica Chastain ha letto per la prima volta la sceneggiatura di The Good Nurse - scritta da Krysty Wilson-Cairns - è rimasta inorridita nell'apprendere che tutto nel film è successo davvero. "Vivo a New York e non avevo idea di chi fossero Charlie Cullen o Amy Loughren", ha detto Chastain a EW. "Apprendo ora di questa storia e che è realmente accaduta, sono rimasta molto delusa dal sistema ospedaliero e dalla medicina a scopo di lucro e dall'idea che questo potesse andare avanti così a lungo senza che nessuno lo scoprisse. E sono rimasta incredibilmente colpita da Amy Loughren perché senza lei questo crimine avrebbe continuato ad andare avanti."

The Good Nurse sarà disponibile su Netflix a partire dal 26 ottobre. Prima il film avrà la sua premiere al BFI London Film Festival 2022.