The Good Nurse: Nnamdi Asomugha nel cast del thriller con Eddie Redmayne e Jessica Chastain

The Good Nurse, il thriller con star Jessica Chastain ed Eddie Redmayne, avrà nel proprio cast anche Nnamdi Asomugha, recentemente protagonista di Sylvie's Love.

Le riprese del progetto ispirato al romanzo scritto da Charles Graeber dovrebbero iniziare a metà aprile.

La sceneggiatura del film è stata firmata da Krysty Wilson-Cairns (1917) e alla regia ci sarà Tobias Lindholm, al suo debutto dietro la macchina da presa in un progetto girato in inglese. Nel team dei produttori al lavoro su The Good Nurse ci sarà inoltre Darren Aronofsky tramite la sua Protozoa.

Il lungometraggio racconta la storia vera della caccia a Charlie Cullen, un infermiere che viene considerato uno dei serial killer più prolifici della storia. L'uomo, soprannominato l'Angelo della Morte, era un uomo sposato e un padre che ha tolto la vita a circa 300 pazienti nel corso di 16 anni, avendo lavorato in nove ospedali diversi in New Jersey e Pennysylvania.

Eddie Redmayne avrà la parte di Cullen, arrestato grazie all'implacabile lavoro di due ex detective della Omicidi di Newark, aiutati da un'infermiera, ruolo affidato a Jessica Chastain, che lavorava inseieme a Charlie e ha rischiato di perdere il proprio lavoro, mettendo a rischio la sicurezza della sua famiglia pur di fermarlo.

Nnamdi Asomugha interpreterà invece Danny Baldwin, uno dei detective che investiga sulle morti.