The Good Nurse: la storia vera raccontata nel documentario Capturing the Killer Nurse, ecco il trailer

La storia vera alla base di The Good Nurse sarà raccontata nel documentario Capturing the Killer Nurse, ecco il trailer del progetto in arrivo su Netflix l'11 novembre.

La storia vera alla base del film The Good Nurse è al centro di un documentario intitolato Capturing the Killer Nurse, di cui è stato diffuso il trailer.

Nel video si può vedere qualche passaggio del progetto in cui Amy Loughren racconta quanto accaduto e la sua esperienza nell'affrontare i sospetti e i dubbi legati al suo collega Charles, rivelatosi un vero e proprio serial killer.

Amy, con la sua testimonianza, ha infatti contribuito a farmare Charles Cullen che sembra abbia ucciso quasi 400 pazienti nel corso della sua carriera, durata 16 anni negli ospedali del New Jersey e della Pennsyvalnia.

Loughren ha spiegato: "L'indea che un infermiere possa uccidere i pazienti era davvero disturbante. Non ci sono testimoni. Non ci sono telecamere".

Il documentario ha coinvolto anche il detective che si è occupato del caso, i membri delle famiglie delle vittime e alcune persone coinvolte nelle indagini che hanno portato a fermare Cullen.

La regia del progetto è stata affidata a Tim Travers Hawkins, mentre nel team di produttori ci sono Robin Ockleford, Henri Singer, Susannah Price e Charles Graeber, autore di The Good Nurse.

Il documentario arriverà l'11 novembre su Netflix.