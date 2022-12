The Flash: il trailer del film con Ezra Miller sarà diffuso durante il Super Bowl

Nonostante le intemperanze di Ezra Miller, il tanto atteso trailer di The Flash dovrebbe essere lanciato il prossimo febbraio durante il Super Bowl.

I problemi con la legge di Ezra Miller e la rivoluzione operata da James Gunn e Peter Safran nel DCU non sembrano fermare il cammino di The Flash. Nonostante le voci circolate riguardo a una possibile cancellazione del film, o a al licenziamento di Miller con conseguente sostituzione, a quanto pare l'uscita del primo trailer sarebbe più vicina di quanto si pensi.

Secondo The Wrap, la Warner Bros. tornerà al Super Bowl dopo un'assenza di 17 anni per presentare il trailer di The Flash, prima uscita da solista dell'uomo più veloce del mondo.

Il Super Bowl LVII andrà in onda domenica 12 febbraio 2023 e, secondo quanto riferito, il teaser verrà proiettato nei cinema prima di Ant-Man and the Wasp: Quantumania dei Marvel Studios, in uscita negli USA cinque giorni dopo, il 17 febbraio.

The Flash: la sceneggiatura del sequel è pronta, ma Ezra Miller rischia 26 anni di prigione

The Flash e Batman in un concept art

Secondo le anticipazioni, The Flash sarebbe stato accolto molto bene durante le proiezioni test, una fonte anonima avrebbe definito il film diretto da Andy Muschietti "uno Spider-Man: No Way Home buono".

Sebbene non sia stata rilasciata alcuna sinossi ufficiale, The Flash dovrebbe essere basato sull'arco dei fumetti di Flashpoint e dovrebbe fungere da "ripristino" per il DCU. Sia Ben Affleck che Michael Keaton torneranno nelle rispettive incarnazioni di Batman, e il film introdurrà Sasha Calle nei panni di Supergirl.

Da quanto anticipato, Henry Cavill e Gal Gadot avrebbero filmato dei camei nei panni di Superman e Wonder Woman che sarebbero stati poi tagliati, ma la conferma definitiva l'avremo con l'uscita nei cinema di The Flash, prevista per il giugno 2023.