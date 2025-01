The Flash, Andy Muschietti: "Il flop è il risultato di una condizione di salute mentale"

Uno degli ultimi film del DC Extended Universe, The Flash, uscito nel 2023 e interpretato da Ezra Miller, si è rivelato un grosso passo falso, deludendo sia il pubblico che la critica.

Nonostante il co-CEO dei DC Studios, James Gunn, lo avesse definito "uno dei migliori film di supereroi" mai visto nel periodo precedente all'uscita, The Flash non è stato accolto benissimo dalla maggior parte dei fan o del pubblico in generale e ha finito per incassare solo 271 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di produzione di 200-220 milioni di dollari.

Ora, il regista Andy Muschietti ha parlato per la prima volta in modo approfondito dell'insuccesso del film e ha ritenuto che una serie di fattori al di fuori del suo controllo abbiano contribuito all'accoglienza negativa complessiva.

The Flash: un'immagine tratta dal trailer

Andy Muschietti e la crisi di Ezra Miller

"È stato il risultato di una situazione di salute mentale, sai. È andata come è andata, diciamo. Voglio dire, avevano a che fare con una situazione di salute mentale e, quando si fa un film, ci sono cose che non si possono controllare. Una di queste è quando il tuo attore ha una crisi di relazioni pubbliche. Sai, si è messo nei guai, è stato arrestato alle Hawaii, eccetera. In generale, ho avuto un'ottima esperienza con lui. È un grande attore, un grande commediante. Sono rimasto molto sorpreso. Ma poi, verso la fine, ho scoperto tutto questo".

Ezra Miller avrebbe avuto frequenti "crisi" durante le riprese di The Flash

Il regista ha messo in evidenza la tempistica della crisi di Ezra Miller in relazione all'uscita del film: "Direi che è successo mesi prima dell'uscita del film, e beh, è stata una battuta d'arresto. Poi si sono aggiunti altri fattori, come la stanchezza per il genere dei supereroi. Anni dopo, ho iniziato a conoscere altre cose, come il fatto che quando si fa un film come questo, ci si aspetta di fare appello a tutti e quattro i quadranti del pubblico. E questo è un film che, a parte tutto ciò che ho menzionato, credo abbia fallito nel senso che non si è rivolto a tutti e quattro i quadranti del pubblico".

La Warner voleva infatti portare in sala ogni genere di pubblico possibile, ma non era fisiologicamente possibile: "Quando viene realizzato un film da 200 milioni di dollari, lo studio si aspetta di portare al cinema tutti, anche tua nonna. In seguito, in conversazioni private, ho appreso cose come il fatto che molte persone non erano interessate a Flash come personaggio. Metà dei quattro quadranti - i due quadranti femminili - non erano interessati a Flash come personaggio. Queste sono cose che hanno penalizzato il film, e le ho scoperte gradualmente. Ma sono molto soddisfatto del risultato e lo consiglio vivamente".