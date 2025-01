The Flash, Tom Cavanagh: "Hanno abbassato il quoziente intellettivo di Barry Allen"

La star della serie televisiva da poco conclusasi su The CW ha gradito il film anche se non ha apprezzato la caratterizzazione del protagonista

The Flash è stato un enorme flop, sia critico che commerciale, per la Warner Bros. all'epoca in cui uscì nelle sale, ma Tom Cavanagh, star della serie televisiva di The CW, ha affermato di aver apprezzato molto la pellicola, tranne che per un particolare.

Parlando al Fan Expo Portland, l'interprete di Reverse-Flash sul piccolo schermo, ha espresso le sue opinioni su The Flash in seguito alle critiche ricevute dall'uscita del film nel 2023.

Cavanagh, noto per aver interpretato diversi personaggi della serie The Flash, ritiene che il film del DCEU meriti più credito di quanto gli sia stato attribuito, ritenendo che l'interpretazione di Ezra Miller del supereroe sia stata ben studiata.

The Flash: un'immagine tratta dal trailer

Tom Cavanagh: "Contento abbiano fatto qualcosa di diverso dalla serie"

"L'ho visto e mi è piaciuto! Ecco cosa ne penso... So che hanno avuto un sacco di problemi fuori dal set e cose del genere. Hanno fatto un lavoro notevole - la prima metà del film, secondo me, e lo dico come qualcuno che è protettivo nei confronti di Grant Gustin come Flash, ho pensato che fosse davvero ottimo... Lo hanno interpretato come se gli avessero abbassato il livello di QI e ho pensato che fosse un bene. Ma l'hanno fatto di proposito e credo che questo abbia reso Flash più innocente e diverso. Ottima scelta!", ha dichiarato.

Cavanagh, che oltre che in The Flash è apparso anche in Arrow e Superman and Lois, ritiene che il film abbia fatto bene a distinguere la sua versione da quella di Grant Gustin nella serie televisiva; ha poi elogiato la riproposizione delle origini del supereroe e ritenuto che sia rimasto fedele all'essenza del personaggio.

"Non si vuole mai ripetere quello che qualcuno ha fatto per un decennio in televisione", ha aggiunto. "Quando Keaton appare, ti viene da dire: 'Porca miseria!'. È così divertente se si guarda la copertina del DVD di The Flash, cosa c'è sopra? Batman, il che ti dice un po' di cose. Poi, alla fine, c'è un'enorme sequenza digitale. Non è sempre facile da realizzare, ma se guardate la prima metà di quel film, e alla la sua genesi, era un po' diversa dalla nostra e ho pensato che fosse molto ben fatta".