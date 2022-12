Henry Cavill, Gal Gadot: i camei in The Flash tagliati per far posto alla DC di James Gunn

Secondo nuove anticipazioni, i camei di Henry Cavill e Gal Gadot nei panni di Superman e Wonder Woman in The Flash sarebbero stati cancellati per aprire la strada alla rivoluzione di James Gunn.

Secondo quanto riferito da The Hollywood Reporter, i camei del Superman di Henry Cavill e della Wonder Woman di Gal Gadot in The Flash sarebbero stati tagliati per fare spazio alla visione di James Gunn e alla nuova direzione intrapresa dai DC Studios.

Come riportato da THR, queste mosse indicano che James Gunn e Peter Safran non si limiteranno a ricombinare gli ingredienti già a disposizione, ma daranno vita a un cambiamento radicale guidando l'ammiraglia DC in acque inesplorate.

Il risultato delle scelte di James Gunn e del socio si vede già nell'uscita di scena di Henry Cavill dal ruolo di Superman e dalla decisione di non proseguire lo sviluppo di Wonder Woman 3 di Patty Jenkins.

"Il tramonto dell'epoca di Henry Cavill come Superman è stata l'indicazione più chiara che Gunn e Safran stanno organizzando una sostanziale revisione della DC, un reboot che reciderà in modo significativo i legami con i regimi precedenti che gestivano i film DC per la Warner Bros." si legge su THR. "Cavill ha anche girato un cameo in The Flash, uno dei quattro film DC che usciranno nel 2023, ma fonti dicono che il cameo, insieme a quello di Gal Gadot nei panni di Wonder Woman, verrà ora tagliato dato che lo studio ha scelto di non andare avanti con la versione di Wonder Woman 3 della regista Patty Jenkins."

Pur essendo tornato nel ruolo di Superman nelle scene post-credits di Black Adam, a quanto pare l'inglese Cavill sarà sostituto da un Superman più giovane in un nuovo film sull'uomo d'acciaio scritto dallo stesso James Gunn. Ma la decisione della sua uscita dal DC Universe potrebbe non essere definitiva. l'attore ha rivelato di aver discusso un potenziale nuovo ruolo nell'incontro con Gunn e Safran. Non è detta l'ultima parola.