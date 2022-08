The Flash, il film con Ezra Miller va forte ai test screening: i punteggi? I più alti dai tempi di Nolan

Sembra che i test screening del cinecomic DC dedicato a Flash con protagonista Ezra Miller siano andati benone, e che avremo presto un successo di pubblico e di critica, considerando che i punteggi ricevuti dalla pellicola diretta da Andy Muschietti si avvicinano a quelli dati alla trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan.

Nonostante i problemi legali di Ezra Miller, pare che The Flash abbia proceduto con i reshoot e che i primi test screening della pellicola targata DC siano davvero promettenti.

A rivelarlo è l'Hollywood Reporter, che in un pezzo in cui analizza e fornisce nuove informazioni sull'attuale situazione in casa Warner Bros. Discovery (in particolare in rapporto agli ultimi accadimenti che coinvolgono il protagonista di The Flash), ci fa sapere anche quanto soddisfacente sarebbe il film diretto da Andy Muschietti. Almeno, secondo le proiezioni di prova effettuate sinora.

"L'atmosfera intorno al film di Flash al momento è molto più carica di speranza di quanto non sia stata negli ultimi tempi, anche se manca ancora parecchio per vederlo arrivare sugli schermi" si legge infatti nell'articolo "[The Flash] sta ricevendo alcuni dei punteggi più alti dai film del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan durante i test screening, e gli esecutivi e i creativi [di Warner Bros. Discovery e DC Films] sono convinti di avere tra le mani un successo di critica e botteghino"

Andrà davvero così? Lo scopriremo solo all'uscita di The Flash nelle sale, ora programmata per giugno 2023. E voi, che aspettative avete nei confronti del film?