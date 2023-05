The Flash: all'uscita del film il pubblico "dimenticherà i crimini di Ezra Miller"

Il production designer di The Flash Paul Austerberry è pienamente convinto del fatto che l'interpretazione di Ezra Miller farà dimenticare al pubblico i suoi burrascosi trascorsi con la giustizia.

La produzione di The Flash è stata più volte "tormentata" dalle malefatte di Ezra Miller e dai suoi trascorsi burrascosi con la giustizia. A un certo punto si pensava anche a un possibile recasting, ma alla fine Warner ha deciso di non punire l'attore e lasciarlo nelle vesti di protagonista. Sulla questione è intervenuto anche il production designer Paul Austerberry secondo cui l'interpretazione di Ezra Miller farà dimenticare al pubblico i suoi trascorsi criminali.

Lo sdoppiamento di Ezra Miller

"Ezra ha svolto un lavoro superbo e sono sicuro che il pubblico si dimenticherà del suo passato. Si è comportato in maniera professionale e dedita nonostante tutte le critiche. Ezra ha avuto soltanto tre giorni di riposo durante l'intero periodo delle riprese e ha eseguito da solo i suoi stunt". Paul ha poi fatto notare di come l'attore interpreti due varianti di Flash all'interno del film e per ciascun personaggio ha usato un'impostazione differente.

L'inizio di un reboot totale

In The Flash, Ezra Miller interpreta diverse versioni di Barry Allen, con Michael Keaton e Ben Affleck che interpretano diverse incarnazioni di Batman. Sasha Calle veste i panni di Supergirl, mentre Michael Shannon riprende il ruolo del generale Zod dal film del 2013 L'uomo d'acciaio. Nel nuovo trailer di The Flash lanciato al CinemaCon 2023, Barry Allen cambia il futuro con tutte le conseguenze del caso.

L'uscita nelle sale italiane di The Flash è prevista per giugno.