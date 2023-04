The Flash: Barry cambia il futuro nel nuovo trailer del film

Warner Bros ha presentato il nuovo trailer di The Flash, in arrivo nei cinema di tutto il mondo nel mese di giugno, in cui si vedono le conseguenze delle scelte di Barry Allen.

Warner Bros ha condiviso il nuovo trailer di The Flash, il film in arrivo dal 15 giugno nelle sale italiane, con protagonista Ezra Miller.

Il video si apre con una conversazione tra Batman, nella versione interpretata da Michael Keaton, e Barry Allen sulla morte dei loro genitori. Il giovane protagonista decide poi di intervenire per provare a cambiare il passato, tuttavia la situazione ha delle conseguenze tragiche sul futuro, come dimostrano gli scontri e gli spettacolari combattimenti proposti nel filmato.

The Flash, diretto da Andy Muschietti, è stato scritto da Christina Hodson.

Come già rivelato dai precedenti materiali pomozionali e dalle dichiarazioni dei realizzatori e degli interpreti, sul grande schermo appariranno anche Supergirl, interpretata da Sasha Calle, e due versioni di Batman, ruolo interpretato da Ben Affleck e nuovamente da Michael Keaton, attore che appare anche nel trailer diffuso in occasione del CinemaCon.

Ezra Miller, da Animali fantastici a The Flash: ritratto di un supereroe hippie

Nella sinossi di The Flash si anticipa: "Ezra Miller riprende il ruolo di Barry Allen nel primo film standalone sul personaggio DC. I mondi di scontrano in The Flash quando Barry usa i suoi superpoteri per viaggiare rimane intrappolato in una realtà in cui il Generale Zod è tornato minacciando la distruzione totale e non ci sono super eroi che possano contrastarlo. A meno che Barry non riesca a convincere un Batman molto diverso da quello che conosceva a uscire dalla pensione e salvare un kryptoniano imprigionato... anche se non quello che sta cercando. Alla fine, per salvare il mondo in cui si trova e tornare al futuro che conosce, l'unica speranza di Barry è correre per salvarsi la vita. Ma l'estremo sacrificio sarà sufficiente per resettare l'universo?"