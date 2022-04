Ezra Miller è stato di nuovo arrestato alle isole Hawaii

Ezra Miller sembra sia stato arrestato per una seconda volta nelle Hawaii.

Il sito di KITV sostiene che la star di The Flash dovesse presentarsi in tribunale per rispondere delle accuse di molestie e comportamenti abusivi.

Nella mattina di martedì sembra che Ezra Miller sia stato nuovamente arrestato con l'accusa di aggressione di secondo grado.

La polizia locale, secondo quanto riportato online, ha dichiarato di aver preso in custodia l'attore all'1.30 di mattina. Il comunicato sostiene che Ezra si sia lasciato andare alla rabbia quando una donna, sua conoscente, gli aveva chiesto di andarsene da casa sua. Miller avrebbe lanciato una sedia contro la ventiseienne che ha subito un taglio sulla fronte.

La polizia ha quindi fermato l'attore a un semaforo situato tra la Highway 130 e Kukula Street. Ezra Miller sarebbe poi stato rilasciato in attesa di ulteriori indagini.

Un mese fa l'attore era già stato al centro di un fermo della polizia dopo un incidente avvenuto in un locale per karaoke a Hilo.