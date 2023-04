The Flash, Andy Muschietti rivela: "Ezra Miller ha eseguito tutti i suoi stunt"

Nel corso della presentazione di The Flash al CinemaCon, Andy Muschietti ha svelato che Ezra Miller ha eseguito tutti gli stunt necessari durante la realizzazione del cinecomic, che arriverà nelle sale a metà giugno.

Muschietti ha discusso della volontà di Miller di affrontare i propri stunt senza controfigure durante il panel dei DC Studios: "Ezra è un attore incredibile e uno dei migliori attori con cui abbia mai lavorato", ha detto.

"Ho scoperto che ha una comicità incredibile e inoltre [ha eseguito] tutte le scene d'azione necessarie per un grande film come questo. Voleva fare tutte le acrobazie e io l'ho lasciato fare". Le reazioni a The Flash dopo la proiezione al CinemaCon sono state entusiastiche.

Muschietti aveva già parlato delle elaborate sequenze d'azione del film in una precedente intervista, sottolineando come esse attingano pesantemente alle meccaniche del viaggio nel tempo del film. Il regista ha aggiunto che la sfida di coreografare queste sequenze è stata quella di cercare di dare un tocco di originalità a una trama così ben collaudata, il che si è rivelato un esercizio creativo gratificante.

DC: Ezra Miller potrebbe mantenere il ruolo di The Flash , ma Wonder Woman 3 sembra non sarà realizzato

"Come faccio a raccontare il viaggio nel tempo in The Flash? Come posso mostrare il viaggio nel tempo in un modo nuovo ed emozionante? Le scenografie ci hanno aiutato in questo senso. Mi piace sognare grandi paesaggi e per questo uso una mentalità visiva diversa rispetto a quando racconto storie più intime", aveva dichiarato.

The Flash arriverà nelle sale italiane il 15 giugno 2023. Avete già visto il secondo trailer del CinemaCon?