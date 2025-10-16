Andy Muschietti: "La gente critica The Flash, ma resto orgoglioso del film nonostante i guai di Ezra Miller"

Il regista di IT ha confermato il suo affetto per il cinecomic su Barry Allen al di là delle critiche e delle vicissitudini del suo protagonista.

The Flash è una delle grandi delusioni DC degli ultimi anni e le difficoltà nella lavorazione sono proseguite poi al box-office, con soli 271,4 milioni di dollari d'incasso e recensioni contrastanti.

Nonostante tutti questi problemi, in un'intervista a The Playlist Andy Muschietti è orgoglioso del risultato finale e ha commentato le critiche nei confronti del film.

Andy Muschietti difende The Flash

"Molte persone non l'hanno visto" ha dichiarato Muschietti "Ma sai come vanno le cose oggi, la gente non guarda i film, ma ama parlarne male, salire sul carro del momento. Non sanno davvero di cosa parlano. Le persone sono arrabbiate per ragioni che non hanno nulla a che fare con queste cose".

Ezra Miller in una scena di The Flash

Muschietti confessa di aver deciso di guardare avanti: "Abbiamo semplicemente voltato pagina e capito che, a volte, ci si trova controvento anche con un progetto a cui hai dedicato molto lavoro. E ne siamo molto orgogliosi. Penso che sia un bel film". A complicare le cose ci furono i problemi di Ezra Miller: "Certo, abbiamo avuto una crisi di pubbliche relazioni con Ezra, è innegabile. E non lo metto in discussione. Ma sì, amiamo il film. E in realtà lo consigliamo davvero".

Il futuro di Andy Muschietti con DC

In effetti, tenendo presente le difficoltà enormi riscontrate nella fase di lavorazione, il risultato di The Flash non è affatto male rispetto a quanto prospettato durante le riprese complicate del film.

Andy Muschietti, famoso per aver diretto il dittico IT, non lascerà molto presto la DC visto che è legato alla regia di The Brave and the Bold per il DC Universe creato da James Gunn e Peter Safran. Il nuovo progetto su Batman procede a piccoli passi ma James Gunn ha rassicurato i fan sulla trama, che lui ritiene sia 'davvero, davvero buona per ciò che riguarda Batman'.