The Flash: il finale del cinecomic DC è stato cambiato all'ultimo minuto? (RUMOR)

Stando a una recente indiscrezione il finale di The Flash sarebbe stato cambiato all'ultimo per essere più vago rispetto a prima, oltre ad aver aggiunto altri cameo.

In attesa del nuovo trailer che arriverà il 25 aprile continuano le indiscrezioni attorno a The Flash, nuovo film della DC diretto da Andy Muschietti che andrà a resettare l'attuale continuity. A quanto pare il finale del film sarebbe stato modificato all'ultimo minuto per essere più vago rispetto a prima.

"Posso dirvi che il film è ormai completo. Il finale è stato cambiato per essere molto più vago e il cameo non è di colui che pensate che sia. In ogni caso ci sarà un collegamento con la CW e un cameo da sogni che farà parlare tutti" ha detto l'insider KC Walsh.

The Flash, anche gli autori DC ne parlano benissimo: "Sarà una bomba!"

Sempre secondo le indiscrezioni di KC Walsh qualsiasi riferimento alla Zack Snyder's Justice League sarebbe stato rimosso, di conseguenza niente cameo della Wonder Woman di Gal Gadot e del Superman di Henry Cavill. Come già rivelato dai precedenti materiali pomozionali e dalle dichiarazioni dei realizzatori e degli interpreti, sul grande schermo appariranno anche Supergirl, interpretata da Sasha Calle, e due versioni di Batman, ruolo interpretato da Ben Affleck e nuovamente da Michael Keaton.

Le aspettative per The Flash sono parecchio alte, considerati anche i risultati positivi dei primi test screening e punteggi simili ai film di Nolan. Warner Bros. è talmente convinta del film da aver deciso di proiettarlo in anteprima mondiale al CinemaCon con ben due mesi di anticipo rispetto all'uscita nelle sale. Il CinemaCon 2023 si terrà a Las Vegas dal 24 al 27 aprile.

Staremo a vedere se il film aprirà le porte al nuovo DC Universe supervisionato da James Gunn e Peter Safran. The Flash arriverà nelle sale italiane il 14 giugno.