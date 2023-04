The Flash includerà il sorprendente cameo di una superstar di Hollywood? [RUMOR]

In attesa della premiere imminente al CinemaCon di Las Vegas, al via oggi e in corso fino al 27 aprile, nuovi rumor su The Flash si fanno largo in rete. Rumor che riguarderebbero il sorprendente cameo di una star di Hollywood nel film.

Secondo @MyTimeToShineHello, il film vedrà un'apparizione di Superman. A interpretarlo non sarà Henry Cavill, il cui cameo è stato tagliato da tempo, bensì Nicolas Cage.

Secondo quanto anticipato, e in attesa di conferme, Cage - che era pronto per interpretare l'Uomo d'Acciaio in Superman Lives di Tim Burton prima che il progetto venisse cancellato - è protagonista di una scena di combattimento contro un gigantesco ragno robot, forse quando Barry Allen (Ezra Miller) altera il tempo ritrovandosi in realtà alternative attraverso la Speed ​​Force.

Diretto da Andy Muschietti, The Flash trova Barry Allen che viaggia indietro nel tempo per cambiare gli eventi del passato. Ma quando il suo tentativo di salvare la sua famiglia altera inavvertitamente il futuro, Barry rimane intrappolato in una realtà in cui il Generale Zod è tornato, minacciando l'annientamento, e non ci sono supereroi ad aiutarlo. A meno che Barry non riesca a convincere un Batman molto diverso a uscire dalla pensione e salvare un kryptoniano imprigionato... anche se non quello che sta cercando. Alla fine, per salvare il mondo in cui si trova e tornare al futuro che conosce, l'unica speranza di Barry è correre per salvarsi la vita. Ma l'estremo sacrificio sarà sufficiente per resettare l'universo?

The Flash è prodotto da Barbara Muschietti e Michael Disco, con una sceneggiatura di Christina Hodson e Joby Harold basata sui personaggi della DC. L'uscita italiana è prevista per il 14 giugno.