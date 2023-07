The Flash: Nicolas Cage commenta il suo cameo nei panni di Superman

Nicolas Cage commenta per la prima volta il suo cameo in The Flash.

Nicolas Cage ha finalmente parlato del cameo lungamente atteso nei panni di Superman in The Flash, rivelandosi contento ma dispiaciuto della brevità della scena. L'attore ha ammesso che è stato soddisfacente apparire finalmente nei panni del personaggio 25 anni dopo che il Superman Lives di Tim Burton è stato cancellato. "Beh, non è durato il tempo di un battito di ciglia, ma per me è stata una sensazione gratificante. Anche vedere il look di quel particolare personaggio finalmente sullo schermo è stato soddisfacente. Anche se come ho detto è stata una cosa molto veloce" ha dichiarato l'attore a USA Today.

Il superman di Nicolas Cage

Nicolas Cage aveva già svelato il perché della cancellazione del film di Tim Burton, ma nell'intervista svela qualcosa di più sui toni che Superman Lives avrebbe dovuto avere. L'attore ha raccontato qualcosa sulla direzione che intendeva dare al suo Superman, rivelando che un abbozzo di Clark Kent e del film mai realizzato di Burton, si può trovare in City of Angels - La città degli angeli, che aveva girato proprio prima di imbarcarsi in Superman Lives. "Se volete davvero sapere cosa avrei fatto con quel personaggio, guardate la mia performance in City of Angels. Avrei dovuto interpretare Clark Kent dopo (in Superman Lives), e stavo già sviluppando questa alterità aliena interpretando questo angelo" dice l'attore. L'icona di Hollywood ha continuato "Quello è un esempio perfetto dei toni che avrebbero avuto Kal-El e Clark Kent: Clark sarebbe stato un po' più divertente, ma Kal-El avrebbe avuto la sensibilità, la bontà e la vulnerabilità dell'angelo (di City of Angels)".

Chissà se verrà data un'altra chance a Cage di vestire i panni dell'Uomo d'Acciaio con il grande reboot del DCU di James Gunn. O magari Cage potrebbe dar vita a Jim Corrigan, alias Lo Spettro, personaggio di nicchia per cui l'attore in precedenza aveva espresso il suo interesse.

Il flop di The Flash

Intanto The Flash, che è il peggior flop di botteghino nella storia della DC, è stato criticato aspramente per i suoi camei di eroi del passato riportati in vita con l'uso della CGI con dei pessimi risultati e per non aver incluso Grant Gustin tra questi. Il film è uscito al cinema il 15 giugno, ma è disponibile online da prima del previsto a causa del suo immenso flop.