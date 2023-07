The Flash, i fan della DC su tutte le furie: 'Dieci camei, ma niente per Grant Gustin'

I fan della DC si sono indignati in rete (a colpi di meme) per l'esclusione di Grant Gustin, il Flash televisivo, dal film pieno zeppo di camei.

I fan della DC vanno su tutte le furie su Twitter e incolpano la DC di aver snobbato Grant Gustin, il The Flash della TV non includendolo nel nuovo film omonimo di Andy Muschetti. Grant Gustin ha infatti interpretato il personaggio di Barry Allen nella serie tv facente parte dell'Arrowverse The Flash, nata come spin-off di Arrow.

Grant Gustin ha vestito i panni di Barry Allen dal 2013 al 2020 conquistando l'affetto del pubblico anche perché l'Arrowverse della DC TV, diversamente dai film DCEU ha ottenuto più consenso e costruito una solida fanbase grazie alla coerenza all'interno del Multiverso presentato e alla ricchezza dei suoi crossover.

The Flash 6, la recensione: nel segno della Crisi che ucciderà Flash

Inoltre, visti i numerosi camei presenti nel nuovo The Flash di Andy Muschetti, come il cameo del Superman di Nicolas Cage (riferito a Superman Lives, il film cancellato che doveva essere diretto da Tim Burton), o Batman di Adam West o persino la ricreazione CGI di Jay Garrick, il primo The Flash dei fumetti, i fan non perdonano a Muschietti di non aver fatto fare un cameo a Gustin.

Ecco alcune reazioni dei fan su twitter:

Un'occasione mancata

I fan non vedevano l'ora di vedere interagire il loro paladino Grant Gustin con il nuovo The Flash, i due tra l'altro si erano giù incontrati nel sesto episodio crossover di Arrowverse: Crisis on Infinite Earths. La presenza di un cameo di Gustin avrebbe non solo reso onore al vecchio e popolare personaggio ma si dice che avrebbe regalato più successo al The Flash di Muschietti che invece si è rivelato un flop senza precedenti.