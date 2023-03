Superman Lives: Nicolas Cage svela perché il film di Tim Burton fu cancellato dalla Warner Bros.

Prima ancora dell'uscita di Superman Returns con Brandon Routh, Nicolas Cage avrebbe dovuto indossare i panni dell'uomo d'acciaio in Superman Lives; ecco perché il film non ha mai visto la luce.

Dopo i celebri film con l'indimenticabile Christopher Reeve e prima dell'uscita di Superman Returns con Brandon Routh), la Warner aveva pensato a un film con Nicolas Cage nei panni dell'Uomo d'acciaio. Il progetto si sarebbe dovuto intitolare Superman Lives e avrebbe dovuto essere scritto da Kevin Smith.

Il film non ha mai visto la luce, ma nel corso degli anni sono emerse in rete le immagini di Nicolas Cage con indosso il costume di Superman e sono stati svelati alcuni aneddoti riguardanti la sua realizzazione. È stato proprio l'attore, intervistato al Miami Film Festival, a spiegare come mai Superman Lives non fosse mai stato realizzato: "Volevano che fosse Renny Harlin a a dirigere il film. Io al momento stavo facendo altro, ma ricordo che ci siamo seduti a parlarne. Mi piaceva Renny, non fraintendetemi, ma sapevo che se avessi fatto questo film sarebbe dovuto essere un bersaglio da non mancare. Quindi per me l'unica scelta sensata era Tim Burton e sono stato io a chiamarlo".

Nicolas ha poi aggiunto: "Avevo adorato quello che aveva fatto con Michael Keaton e Batman e mi era piaciuto un sacco Mars Attacks. Pensavo che fosse un film fantastico e rivoluzionario ai tempi. Ma la Warner era spaventata proprio per via di Mars Attacks perché avevano perso un sacco di soldi, così si sono tirati indietro. Peccato perché avevano speso del denaro nel realizzare set e costumi, ma alla fine hanno deciso di cancellare il progetto".

In Superman Lives, come svelato dalla sceneggiatura di Kevin Smith, doveva apparire anche Brainiac, uno dei villain più celebri dell'Uomo d'acciaio. Lo stesso Kevin Smith ha da tempo rivelato che vorrebbe venisse realizzato un lungometraggio animato tratto dalla sua sceneggiatura di Superman Lives scritta in collaborazione con Jon Peters. Tuttavia, per adesso, l'idea non sembra destinata a concretizzarsi.