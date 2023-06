The Flash, Michael Shannon: 'Tornare a interpretare il Generale Zod non è stato soddisfacente'

Tra i tanti ritorni già confermati in The Flash, film diretto da Andy Muschietti, ci sarà anche Michael Shannon nei panni del Generale Zod. L'attore aveva già dichiarato in passato di essere molto riluttante a tornare dopo quanto accaduto a Zack Snyder e di recente ha spiegato perché non si è trattata di un'esperienza soddisfacente.

"Non posso mentire, devo dire che da attore non è stata un'esperienza soddisfacente. Questi film sul multiverso sono paragonabili a qualcuno che gioca con delle action figure. Prendi quello, prendiamo quest'altro, adesso combattiamo" ha dichiarato ai microfoni di Collider. "Non si è trattato di una storia profonda e di uno studio approfondito del personaggio come invece è stato, almeno per me, _L'uomo d'acciaio. The Flash non è una storia di Zod, sono qui soltanto per presentare una sfida"_.

Michael Shannon ha poi aggiunto: "Non avrei mai pensato di diventare una action figure. Ma non posso prendermi tutto il merito perché l'action figure è il Generale Zod, non Michael Shannon".

The Flash: Andy Muschietti svela la presenza nel film di un 'super' cameo

The Flash, Ezra Miller non rilascerà interviste

Ezra Miller poserà per le foto di rito sul red carpet, ma non rilascerà alcuna intervista promozionale. Una fonte a lui vicina ha spiegato: "Ezra è focalizzato sulla sua salute mentale e non vuole in alcun modo condizionare l'uscita del film. Desidera che l'attenzione sia concentrata unicamente su The Flash e non su di lui".

La sinossi di The Flash anticipa: "Ezra Miller riprende il ruolo di Barry Allen nel primo film standalone sul personaggio DC. I mondi di scontrano in The Flash quando Barry usa i suoi superpoteri per viaggiare rimane intrappolato in una realtà in cui il Generale Zod è tornato minacciando la distruzione totale e non ci sono super eroi che possano contrastarlo. A meno che Barry non riesca a convincere un Batman molto diverso da quello che conosceva a uscire dalla pensione e salvare un kryptoniano imprigionato... anche se non quello che sta cercando. Alla fine, per salvare il mondo in cui si trova e tornare al futuro che conosce, l'unica speranza di Barry è correre per salvarsi la vita. Ma l'estremo sacrificio sarà sufficiente per resettare l'universo?"

L'uscita italiana di The Flash, uno dei 15 film più attesi al cinema dell'estate 2023, è fissata per il 15 giugno.