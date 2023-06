The Flash: Ezra Miller non rilascerà interviste perché vuole che 'l'attenzione sia concentrata sul film'

Ezra Miller manterrà un basso profilo per la premiere di The Flash a Los Angeles, prevista per il 12 giugno, evitando di partecipare alle attività stampa del film.

Nonostante le controversie legate alle vicende che hanno visto protagonista Ezra Miller, The Flash uscirà ugualmente nelle sale e la sua distribuzione, come rivelato dal regista Andy Muschietti, non è mai stata a rischio di essere cancellata. In ogni caso l'attore ha deciso di mantenere un basso profilo per la premiere del 12 giugno a Los Angeles, evitando di partecipare alle varie attività stampa.

Come specificato da Variety, Ezra Miller poserà per le foto di rito sul red carpet ma non rilascerà alcuna intervista** promozionale. Una fonte a lui vicina ha spiegato: "Ezra è focalizzato sulla sua salute mentale e non vuole in alcun modo condizionare l'uscita del film. Desidera che l'attenzione sia concentrata unicamente su The Flash e non su di lui".

The Flash: Andy Muschietti svela la presenza nel film di un 'super' cameo

La sinossi di The Flash

Nonostante il film sia stato già proiettato in diverse anteprime, [nessuno ha visto il montaggio finale e le scene post-credits di The Flash che, a detta della produttrice Barbara Muschietti, non deluderanno i fan.

Nella sinossi di The Flash si anticipa: "Ezra Miller riprende il ruolo di Barry Allen nel primo film standalone sul personaggio DC. I mondi di scontrano in The Flash quando Barry usa i suoi superpoteri per viaggiare rimane intrappolato in una realtà in cui il Generale Zod è tornato minacciando la distruzione totale e non ci sono super eroi che possano contrastarlo. A meno che Barry non riesca a convincere un Batman molto diverso da quello che conosceva a uscire dalla pensione e salvare un kryptoniano imprigionato... anche se non quello che sta cercando. Alla fine, per salvare il mondo in cui si trova e tornare al futuro che conosce, l'unica speranza di Barry è correre per salvarsi la vita. Ma l'estremo sacrificio sarà sufficiente per resettare l'universo?"

L'uscita di The Flash nelle sale italiane è fissata al 15 giugno.