The Flash: Andy Muschietti svela la presenza nel film di un 'super' cameo

The Flash, il film DC con star Ezra Miller, sta per arrivare nelle sale e il regista Andy Muschietti ha ora svelato la presenza di un 'super' cameo.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete anticipazioni su quello che accadrà nel lungometraggio.

Il cameo rivelato dal regista

Andy Muschietti, intervistato dal magazine Esquire, ha infatti svelato che sul grande schermo nel film The Flash si vedrà Nicolas Cage nel ruolo di Superman, eroe che avrebbe dovuto interpretare nel film del 1998 intitolato Superman Lives, la cui regia era stata affidata a Tim Burton.

Il filmmaker ha raccontato: "Nic è stato assolutamente meraviglioso. Anche se il ruolo era un cameo, si è immerso nella parte... Ho sognato per tutta la vita di lavorare con lui. Spero di poter lavorare di nuovo con lui".

L'attore aveva dato voce a Clark Kent in occasione del film animato Teen Titans Go! Il film, uscito nel 2018.

Ezra Miller, da Animali fantastici a The Flash: ritratto di un supereroe hippie

La trama del film

Nella sinossi di The Flash si anticipa: "Ezra Miller riprende il ruolo di Barry Allen nel primo film standalone sul personaggio DC. I mondi di scontrano in The Flash quando Barry usa i suoi superpoteri per viaggiare rimane intrappolato in una realtà in cui il Generale Zod è tornato minacciando la distruzione totale e non ci sono super eroi che possano contrastarlo. A meno che Barry non riesca a convincere un Batman molto diverso da quello che conosceva a uscire dalla pensione e salvare un kryptoniano imprigionato... anche se non quello che sta cercando. Alla fine, per salvare il mondo in cui si trova e tornare al futuro che conosce, l'unica speranza di Barry è correre per salvarsi la vita. Ma l'estremo sacrificio sarà sufficiente per resettare l'universo?"