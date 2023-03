The Flash: il film con Ezra Miller include Grant Gustin in un'immagine promozionale

In una guida ai film pubblicata da Reddit compare il Flash di Ezra Miller affiancato da quella di The CW di Grant Gustin, che potrebbe fare un cameo nel film così come il collega lo fece in 'Crisis on Infinite Earths'.

Il Flash di Grant Gustin è apparso in un'immagine promozionale dedicata al film The Flash, scatenando le speculazioni sulla presenza dell'attore di The CW nel film con protagonista Ezra Miller.

Dopo quasi un decennio in televisione nei panni di Barry Allen/Flash, Gustin è pronto per l'ultima corsa con l'imminente nona stagione della serie CW Flash.

Tuttavia, si vocifera che l'attore potrebbe apparire nel prossimo film DC Studios incentrato sul velocista scarlatto con Ezra Miller protagonista. Girano voci secondo cui l'attore di The CW apparirà nel film, aggiungendosi al caleidoscopio di camei del Multiverso, che comprendono i Batman di Keaton e Affleck (oltre forse a quello vociferato di Clooney).

Non sono pochi i fan che, dopo i problemi comportamentali e con la legge di Miller, hanno accolto con soddisfazione la voce che Gustin potrebbe sostituire Miller sul grande schermo, ma ovviamente fino all'uscita del film al cinema una fuga di notizie di questa portata sarà praticamente impossibile.

Intanto, però, su Reddit è apparsa una guida ai film, The Official Visual Companion, che presenta la versione dell'Arrowverse alla destra del Flash di Ezra Miller insieme ad altre raffigurazioni del velocista scarlatto, che potete vedere qui sotto:

The Flash: dalla pagina allo schermo

The Flash: dalla pagina allo schermo. Il dettaglio di Grant Gustin.

Miller e Gustin hanno già condiviso lo schermo in Crisis on Infinite Earths di CW, in cui Miller ha fatto un cameo.

A raccontare il cameo di Miller nella serie The CW, è stato il produttore esecutivo della serie Flash, Marc Guggenheim, che ha detto a Variety che è stata una "telefonata del [capo della Warner Bros.] Peter Roth" che ha reso possibile il crossover dal film alla TV: "Eravamo in fase di completamento della serie Arrow e dell'intero crossover. Eravamo in post-produzione e ho ricevuto una telefonata dal [capo della Warner Bros.] Peter Roth, che mi ha detto: 'So che sei in chiusura, ma potresti inserire Ezra nel crossover?'".

Io gli ho risposto: "Sì, ho chiuso le riprese, ma se mi dici che Ezra Miller deve essere nel crossover, posso farlo accadere". Così ho chiamato Eric Wallace, lo showrunner di Flash, e Grant Gustin, perché l'unica nostra preoccupazione era che non lo avremmo fatto a meno che Grant non fosse d'accordo al 100%. E lo era".

E ha continuato: "Grant era incredibilmente entusiasta e d'accordo. E poi abbiamo parlato al telefono con Ezra Miller e gli abbiamo descritto la scena che avevo scritto e lui ne era contento. E così l'abbiamo girata. E con nostra grande sorpresa, nessuno ha notato che Ezra Miller era a Vancouver e nessuno della troupe ha fatto trapelare la notizia. Quindi siamo riusciti a mantenere la presenza di Ezra una sorpresa fino all'ultimo".

Il film The Flash, che darà l'avvio al nuovo DCU di James Gunn e Peter Safran arriverà nei cinema il 16 giugno 2023.