The Flash: Ezra Miller sarà rimpiazzato da Grant Gustin nel nuovo DC Universe? [RUMOR]

Mancano ormai soltanto quattro mesi all'uscita nelle sale di The Flash, ma le speculazioni attorno al film non si sono ancora fermate. Questa volta è lo YouTuber John Campea a lanciare nuova benzina sul fuoco. Stando alle sue dichiarazioni, infatti, c'è una probabilità che Grant Gustin, noto per aver interpretato Barry Allen nella serie della CW, possa diventare a tutti gli effetti il nuovo Flash.

"Verso la fine del film potremmo vedere un nuovo attore nel ruolo di Flash. Mi è arrivata una voce nei giorni scorsi e potrebbe arrivare molto presto anche ad altre persone. Per farla breve mi è stato detto che Grant Gustin, l'attore che interpreta Flash nella serie televisiva, riprenderà il ruolo nel nuovo DC Universe. Io ancora non ci credo, vedremo se sarà davvero così".

Di un possibile cameo di Grant Gustin nel film se ne era già parlato nel 2021, ma questa è la prima volta che si parla dell'attore come possibile nuovo Flash anche sul grande schermo. I due Flash si erano già incontrati nel crossover Crisi sulle Terre infinite, uscito nel 2019.

The Flash: il Bruce Wayne canuto e capellone di Michael Keaton nello spot del Super Bowl 2023

Nella sinossi di The Flash si legge: "Ezra Miller riprende il ruolo di Barry Allen nel primo film standalone sul personaggio DC. I mondi di scontrano in The Flash quando Barry usa i suoi superpoteri per viaggiare rimane intrappolato in una realtà in cui il Generale Zod è tornato minacciando la distruzione totale e non ci sono super eroi che possano contrastarlo. A meno che Barry non riesca a convincere un Batman molto diverso da quello che conosceva a uscire dalla pensione e salvare un kryptoniano imprigionato... anche se non quello che sta cercando. Alla fine, per salvare il mondo in cui si trova e tornare al futuro che conosce, l'unica speranza di Barry è correre per salvarsi la vita. Ma l'estremo sacrificio sarà sufficiente per resettare l'universo?"