The Flash 9, Grant Gustin: "Sono pronto a dire addio allo show"

Il protagonista della serie tv DC targata The CW, Grant Gustin, è pronto a dire addio a The Flash e a Barry Allen.

L'interprete di Barry Allen a.k.a. The Flash nell'Arrowverse Grant Gustin è pronto a salutare il mondo Velocista Scarlatto con l'ultima stagione dello show.

La nona stagione di The Flash sarà anche l'ultima per la longeva serie dell'Arrowverse con protagonista Grant Gustin, e ora l'attore condivide con E! News le sue parole d'addio al personaggio e allo show.

"Sono pronto per la sua conclusione" afferma Gustin, che precisa subito "_E non c'è alcun motivo da intendere come negativo dietro". "È un po' come quando ti prepari per la fine del liceo. Non sai cosa farai dopo, quale college sceglierai, magari nemmeno finirai con il fare l'università... Ma sei entusiasta all'idea di concludere un vecchio capitolo della tua vita e iniziarne un altro".

Dopotutto, non è semplice bilanciare gli impegni tra diversi ruoli quando sei il protagonista di una serie di network tv, i cui tempi di produzione sono sí molto serrati, ma possono prolungarsi non poco (e più stagioni durerà la serie, minori saranno le possibilità di intraprendere nuovi progetti in contemporanea, specialmente se a lungo termine).

Vedremo quali nuove attendono Grant Gustin, e quali sorprese, invece, ci riserverà la nona e ultima stagione di The Flash, che ha debuttato nelle scorse negli Stati Uniti.