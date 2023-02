The Flash: un'altra incarnazione di Batman farà ritorno nella scena post-credits? [RUMOR]

Secondo una voce vicina alla produzione, la scena post-credits di The Flash vedrà il cameo di una incarnazione di Batman diversa da quelle di Michael Keaton e Ben Affleck.

Un'altra incarnazione di Batman, diversa da quelle di Michael Keaton e Ben Affleck, potrebbe fare la sua apparizione nella scena post credits di The Flash, e si tratta di un volto noto, se verrà confermato il rumor diffuso dal podcast The Weekly Planet, condotto da Nick Mason e James Clement.

Secondo l'incredibile rumor, in una scena dopo i titoli di coda di The Flash potrebbe fare un'apparizione il Batman di George Clooney.

The Flash: un'immagine tratta dal trailer

Ad affermarlo sarebbe un ascoltatore che afferma di "aver lavorato alla fotografia aggiuntiva" per il blockbuster DC in arrivo nei cinema la prossima estate. Secondo la "gola profonda" il 61enne Clooney sarebbe arrivato sul set per girare una breve scena accanto all'eroe di Ezra Miller.

La fonte ha rivelato che questa sequenza dovrebbe essere inclusa come "scena post o mid-credits", aggiungendo che esiste la possibilità che Warner Bros "decida di non inserirla per intero".

Batman & Robin: Mr. Freeze, dopo l'ingaggio di Arnold Schwarzenegger, ha subito degli importanti cambiamenti

La scena presumibilmente vede "il Flash di Ezra Miller che si avvicina a Bruce Wayne, di spalle. Quando costui si gira è George Clooney, non Michael Keaton". Se confermato, il Barry Allen di Miller potrebbe approdare nell'universo di Batman e Robin di George Clooney alla fine dell'avventura multiversale raccontata in The Flash.

Naturalmente la rivelazione va presa con le molle. Lo stesso CO-CEO di DC Studios James Gunn ha smentito il ritorno di George Clooney nei panni di Batman, ma chissà che l'attore non si sia concesso un breve e isolato cameo in ricordo dei vecchi tempi. Lo scopriremo con l'arrivo di The Flash al cinema.