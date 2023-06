The Flash, il regista svela la 'cruciale differenza nel costume di Batman di Michael Keaton'

L'attesa è finita. The Flash farà irruzione nei cinema italiani dopo un cammino lungo e accidentato. Nel frattempo il regista del cinecomic DC, Andy Muschietti, ha rivelato i cambiamenti cruciali apposti nel costume del Batman di Michael Keaton rispetto al passato.

The Flash: un primo piano di Michael Keaton

Secondo Entertainment Weekly, Muschietti ha spiegato perché il costume di Keaton ha richiesto un upgrade in The Flash. "Conoscete la storia. Al tempo Michael si lamentava dicendo che era impossibile lavorare con quel vecchio costume. Era molto frustrato perché non riusciva a muovere il collo o altro. Il design era perfetto, ma capita molto spesso nei film che, migliore è l'aspetto di un abito, tanto più è scomodo". La sorella del regista, Barbara Muschietti, che è una dei produttori del film, ha lodato il costumista Alex Burns per aver creato il Batcostume che ha permesso a Keaton di essere più mobile: "Burns ha creato un abito fantastico che ha permesso all'attore di muovere il collo e le gambe".

Il ritorno di Batman

The Flash: un'immagine tratta dal trailer

In The Flash, Michael Keaton torna a interpretare il ruolo di Bruce Wayne/Batman rivestito nei due film di Tim Burton, Batman del 1989 e il sequel Batman Returns del 1991. Come rivela la nostra recensione di The Flash, nel film Bruce Wayne è un supereroe in pensione che vive nella sua tenuta quando Barry Allen lo incontra in una linea temporale alternativa. Andy Muschietti ha confessato che, in caso di rifiuto di Michael Keaton, non aveva un piano B per The Flash, convinto che l'attore avrebbe fatto ritorno come è puntualmente accaduto.

The Flash trae ispirazione dall'arco narrativo a fumetti di Geoff Johns Flashpoint, in cui Barry Allen (Ezra Miller) sfrutta ai suoi poteri per viaggiare nel tempo. Allen si avventura nel passato nel tentativo di prevenire l'omicidio della madre e l'arresto ingiusto del padre per il crimine. Il suo viaggio scombina la linea temporale creando una nuova realtà in cui gli eroi della Justice League non esistono e la Terra è soggetta all'invasione del Generale Zod (Michael Shannon). Barry Allen si unisce al suo io passato, intraprendendo un'avventurosa missione per salvare il mondo.