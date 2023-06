The Flash, il creatore di Thanos Jim Starlin elogia il film: 'Hanno fatto qualcosa che la Marvel non fa'

Jim Starlin ha definito eccezionale The Flash e ha ringraziato la DC per aver fatto un qualcosa che la Marvel non fa.

Mancano due giorni all'uscita nelle sale italiane di The Flash, ma le reazioni di chi ha potuto vederlo in anteprima nei mesi scorsi sono state perlopiù positive. Adesso si aggiunge anche l'opinione di Jim Starlin, noto fumettista che ha creato il personaggio di Thanos per la Marvel. Starlin ha apprezzato il film e lo ha elogiato per un motivo in particolare, come scritto sui social:

"Sono stato molto contento nel vedere che i creatori di Flash siano stati riconosciuti all'inizio dei titoli di coda e non alla fine, dispersi nel mucchio. Vorrei che anche la Marvel facesse lo stesso". Starlin ha poi definito il film "eccezionale".

Ieri si è tenuta a Los Angeles la premiere di The Flash dove ha partecipato anche Ezra Miller che, nonostante le varie controversie che lo hanno visto protagonista, è stato accolto da una calorosa reazione del pubblico presente. L'attore però, come già dichiarato in passato, non si è prestato a interviste promozionali per evitare di distogliere l'attenzione dal film.

La trama di The Flash

La sinossi di The Flash anticipa: "Ezra Miller riprende il ruolo di Barry Allen nel primo film standalone sul personaggio DC. I mondi di scontrano in The Flash quando Barry usa i suoi superpoteri per viaggiare rimane intrappolato in una realtà in cui il Generale Zod è tornato minacciando la distruzione totale e non ci sono super eroi che possano contrastarlo. A meno che Barry non riesca a convincere un Batman molto diverso da quello che conosceva a uscire dalla pensione e salvare un kryptoniano imprigionato... anche se non quello che sta cercando. Alla fine, per salvare il mondo in cui si trova e tornare al futuro che conosce, l'unica speranza di Barry è correre per salvarsi la vita. Ma l'estremo sacrificio sarà sufficiente per resettare l'universo?"