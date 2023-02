The Flash: la sinossi rivela nuovi dettagli sul cinecomic

"Ho completamente distrutto l'universo", esclama Barry Allen (Ezra Miller) nel trailer di The Flash lanciato durante il Super Bowl 2023, che manda l'uomo più veloce del mondo in un mondo in cui i metaumani non esistono. Insieme al primo trailer completo di the Flash, la Warner Bros. Pictures ha rivelato una sinossi ufficial che anticipa il ritorno di Batman di Michael Keaton e la corsa contro il tempo di Scarlet Speedster per salvare il mondo dal supercriminale de L'Uomo d'Acciaio, il generale Zod (Michael Shannon).

Nella sinossi di The Flash si legge: "Ezra Miller riprende il ruolo di Barry Allen nel primo film standalone sul personaggio DC. I mondi di scontrano in The Flash quando Barry usa i suoi superpoteri per viaggiare rimane intrappolato in una realtà in cui il Generale Zod è tornato minacciando la distruzione totale e non ci sono super eroi che possano contrastarlo. A meno che Barry non riesca a convincere un Batman molto diverso da quello che conosceva a uscire dalla pensione e salvare un kryptoniano imprigionato... anche se non quello che sta cercando. Alla fine, per salvare il mondo in cui si trova e tornare al futuro che conosce, l'unica speranza di Barry è correre per salvarsi la vita. Ma l'estremo sacrificio sarà sufficiente per resettare l'universo?"

Dopo aver attinto alla Speed ​​Force per viaggiare nel tempo nel director's cut di Zack Snyder, Zack Snyder's Justice League, Barry Allen usa il suo nuovo potere per tornare indietro nel tempo e salvare i suoi genitori: sua madre assassinata, Nora (Maribel Verdú), e suo padre Henry Allen (Ron Livingston), condannato ingiustamente per l'omicidio della moglie. Ci riuscirà?