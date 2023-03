The Flash 9, terminate le riprese del series finale; nuove foto dagli episodi 5 e 6

Mentre il set di The Flash 9 chiude per sempre i battenti con la conclusione delle riprese del series finale, The CW diffonde nuove foto promozionali degli episodi 5 e 6.

Il cast e la crew di The Flash hanno ufficialmente salutato il set della nona e ultima stagione della serie, concludendone le riprese, e nel frattempo The CW ha condiviso nuove foto dagli episodi 5 e 6.

La co-star di Gustin Candice Patton, che presta il volto al personaggio di Iris West, ha infatti confermato tramite le sue storie Instagram che il set di the Flash 9 ha chiuso i battenti dopo aver filmato le ultime scene della serie.

"_Sto per girare la mia ultima scena per The Flash, non ci sono parole [per descrivere il momento]..." era la caption che accompagnava la storia, come riporta CBM.

Quello che concluderà il percorso dei nostri eroi sul piccolo schermo sarà il tredicesimo episodio, e mentre per il Flash di Grant Gustin si parla di ulteriori apparizioni sul grande schermo, noi dobbiamo ancora capire bene cosa accadrà in questa nona stagione della serie targata The CW.

A tal proposito, sono state diffuse nuove immagini promozionali degli episodi 5 e 6 intitolati rispettivamente "The Mask of the Red Death, Part Two" e "The Good, The Bad and The Lucky".

Il series finale di The Flash 9 andrà in onda in America il 24 maggio 2023, mentre gli episodi 5 e 6 arriveranno uno l'8 e l'altro il 15 marzo 2023.