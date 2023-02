The Flash 9, le foto del series finale ci mostrano un ritorno e l'arrivo di un atteso villain [SPOILER]

Arrivano le prime immagini dal series finale della nona stagione di The Flash, e si portano dietro un ritorno e il debutto di un atteso villain.

The Flash 9 è appena iniziato, ma finirà in un batter d'occhio, portando a conclusione uno degli ultimi baluardi dell'Arrowverse. Intanto, dal set del series finale ci arrivano nuovi spoiler su un importante ritorno e il debutto di un nuovo, attesissimo villain: guardiamo insieme le foto.

Che Rick Cosnett a.k.a. Eddie Thawne avrebbe fatto nuovamente ritorno in The Flash era cosa ormai risaputa, ma le teorie su chi avrebbe interpretato in tal caso erano diverse.

Tra queste, a quanto pare vedremo avverarsi quella che lo voleva nei panni di Cobalt Blue, come mostrano questi scatti provenienti dal set dell'ultimo episodio della serie segnalati da CBM.

Nei fumetti, Blue Cobalt è Malcolm Thawne, fratello gemello di Barry Allen dato ai Thawne dal dottore che li fece nascere, e spacciato per figlio loro dopo un incidente che aveva visto il decesso del figlio di questi ultimi (agli Allen venne detto che solo uno dei bambini, Barry, era sopravvissuto).

Malcolm, una volta cresciuto e scoperta la verità, intraprese una missione dedita alla vendetta nei confronti del "fratello che gli aveva rubato la vita" tramite l'utilizzo della fiamma blu, divenendo così uno dei villain contro cui si scontrò Flash.

Sembra dunque che nella serie targata The CW vedremo una nuova versione del personaggio che ci ricondurrà agli eventi del primo finale di stagione, quando Eddie aveva deciso di sacrificarsi per cancellare dall'esistenza Eobard Thawne (sacrificio che ha effettivamente lasciato il tempo che ha trovato).

Cosa accadrà nel series finale di The Flash? E a voi piace l'idea di Eddie come Cobalt Blue?