Un Posto al Sole, anticipazioni 8 giugno: Pino sconvolge Rosa, Diego e Lorenza troppo vicini

Nuovo appuntamento con Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv. Nell' episodio di lunedì 8 giugno il litigio di Rosa e Damiano avrà ancora altre conseguenze sulla coppia, specie quando la Picariello riceverà una notizia da Pino. Intanto, per una coppia in crisi, ce n'è un'altra che sembra trovare intesa: si tratta di Lorenza, la cameriera del Vulcano e Diego, ancora in una situazione molto precaria con Ida.
Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. L'appuntamento è tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai Tre.
Dov'eravamo rimasti
La sorpresa che Damiano ha organizzato per Rosa, un pranzo, ha finito per essere causa del loro litigio: quando il motorino del poliziotto non è ripartito infatti, al pensiero di non riuscire ad arrivare a scuola, Rosa è andata nel panico. E Damiano che voleva solo farle una sorpresa, si è risentito della sua reazione; quando poi ha trovato un libro con dedica che Pino aveva regalato alla compagna, il poliziotto l'ha accusata di avere avuto dei modi bruschi. Ne è nato così un litigio molto forte, con Rosa che ha sfidato Damiano ad andarsene da casa.
Anticipazioni 8 giugno: Pino sconvolge Rosa, Diego e Lorenza troppo vicini
Una notizia inattesa da parte di Pino lascerà Rosa profondamente scossa. Intanto, dopo lo scontro con Damiano, resta da capire se tra i due ci sarà spazio per un riavvicinamento oppure se le tensioni sono destinate a peggiorare ulteriormente. Nel frattempo, Diego e Lorenza continuano ad avvicinarsi sempre di più: la loro complicità è evidente, ma la presenza della nuova cameriera del Vulcano non sarà accolta con entusiasmo da tutti.
Sul fronte sentimentale, sembra arrivato il momento della pace tra Bice e Sergio, anche se Mariella e Guido scopriranno presto che la tanto attesa serata romantica della coppia non è andata esattamente secondo i piani.