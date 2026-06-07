Un Posto al Sole, anticipazioni 8 giugno: Pino sconvolge Rosa, Diego e Lorenza troppo vicini

Nuovo appuntamento con Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv. Nell' episodio di lunedì 8 giugno il litigio di Rosa e Damiano avrà ancora altre conseguenze sulla coppia, specie quando la Picariello riceverà una notizia da Pino. Intanto, per una coppia in crisi, ce n'è un'altra che sembra trovare intesa: si tratta di Lorenza, la cameriera del Vulcano e Diego, ancora in una situazione molto precaria con Ida.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. L'appuntamento è tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Damiano Un posto al sole

La sorpresa che Damiano ha organizzato per Rosa, un pranzo, ha finito per essere causa del loro litigio: quando il motorino del poliziotto non è ripartito infatti, al pensiero di non riuscire ad arrivare a scuola, Rosa è andata nel panico. E Damiano che voleva solo farle una sorpresa, si è risentito della sua reazione; quando poi ha trovato un libro con dedica che Pino aveva regalato alla compagna, il poliziotto l'ha accusata di avere avuto dei modi bruschi. Ne è nato così un litigio molto forte, con Rosa che ha sfidato Damiano ad andarsene da casa.

Anticipazioni 8 giugno: Pino sconvolge Rosa, Diego e Lorenza troppo vicini

Pino

Una notizia inattesa da parte di Pino lascerà Rosa profondamente scossa. Intanto, dopo lo scontro con Damiano, resta da capire se tra i due ci sarà spazio per un riavvicinamento oppure se le tensioni sono destinate a peggiorare ulteriormente. Nel frattempo, Diego e Lorenza continuano ad avvicinarsi sempre di più: la loro complicità è evidente, ma la presenza della nuova cameriera del Vulcano non sarà accolta con entusiasmo da tutti.

Sul fronte sentimentale, sembra arrivato il momento della pace tra Bice e Sergio, anche se Mariella e Guido scopriranno presto che la tanto attesa serata romantica della coppia non è andata esattamente secondo i piani.