The Flash, Grant Gustin potrebbe tornare nel DCU? James Gunn fa chiarezza

Con il DC Universe appena inaugurato al cinema, i fan non vedono l'ora di rivedere sul grande schermo anche gli altri eroi DC oltre a Superman e Supergirl, che arriverà in sala quest'anno. Uno di questi è Barry Allen, alias The Flash.

Sono passati un paio d'anni da quando la serie The Flash si è conclusa su The CW dopo nove stagioni. Poiché il network cercava di allontanarsi da questo tipo di contenuti, le serie dell'Arrowverse sono cadute una dopo l'altra.

Grant Gustin ha fatto un ottimo lavoro nei panni di Barry Allen agli occhi della maggior parte dei fan, e gli aspetti positivi della sua interpretazione hanno brillato ancora di più dopo la poco amata interpretazione di Ezra Miller nel film del 2023.

The Flash 6: Un'immagine della sesta stagione

James Gunn sulla suggestione Grant Gustin nel DCU

Nel dicembre 2024, Gunn ha dichiarato che lui e Peter Safran stavano "tenendo sotto controllo lo sviluppo" di un nuovo film dedicato al Velocista Scarlatto. Non sappiamo cosa questo significhi per Barry Allen, ma è probabile che Wally West diventerà il Flash del DCU.

Gunn ha recentemente risposto a un'altra strana domanda di un fan su Threads, che ha minacciato di "rivoltarsi" se Elliot Page fosse stata scelta per interpretare Flash al posto di Gustin. È la prima volta che sentiamo parlare del possibile ingresso dell'attore transgender nel DCU.

Il regista di Superman ha commentato: "Continuano a dirmi che la gente si ribellerà per queste cose, ma io non ho ancora visto alcuna rivolta. A proposito, adoro Grant. Non so cosa c'entri Elliot con tutto questo".

The Flash: Ezra Miller in una scena

Andy Muschietti rimane orgoglioso del suo Flash

Recentemente, il regista si è detto orgoglioso del risultato finale e ha commentato le critiche nei confronti del film. "Molte persone non l'hanno visto" ha dichiarato Muschietti, "ma sai come vanno le cose oggi, la gente non guarda i film, ma ama parlarne male, salire sul carro del momento. Non sanno davvero di cosa parlano. Le persone sono arrabbiate per ragioni che non hanno nulla a che fare con queste cose".

Muschietti ha continuato parlando dei problemi di Ezra Miller: "Penso che sia un bel film, certo, abbiamo avuto una crisi di pubbliche relazioni con Ezra, è innegabile. E non lo metto in discussione. Ma sì, amiamo il film. E in realtà lo consigliamo davvero".