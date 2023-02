The Flash 9 non risolverà la storyline dell'ultima stagione di Legends of Tomorrow

Sembra che la nona stagione di The Flash non riuscirà a a risolvere la storyline e il cliffhanger con cui ci ha lasciati l'ultima stagione di Legends of Tomorrow, ma c'è un però...

The Flash 9 fornirà una conclusione a Legends of Tomorrow? Purtroppo, spiega lo showrunner Eric Wallace, non sembra sarà questo il caso, anche se potremo comunque salutare un'ultima volta le Leggende.

L'Arrowverse sta pian piano giungendo al termine, e nei mesi scorsi The CW, prima di confermare il passaggio di proprietà a Nexstar, aveva annunciato la cancellazione di svariati titoli DC, incluso lo spin-off Legends of Tomorrow, che non ha potuto mettere i trattini sulle t e i puntini sulle i con un'ulteriore stagione come invece sperato.

Ma, si sa, la speranza è comunque sempre l'ultima a morire, per cui si confidava nella nona e ultima stagione di The Flash per risolvere le questioni in sospeso... Tuttavia, ciò non accadrà, sebbene fosse inizialmente nei piani della produzione.

"Originariamente, quando speravo ci avrebbero dato 20 episodi, c'era un altro concept. Avrei voluto avere almeno un episodio, se non uno in due parti, per concludere la storyline di Legends of Tomorrow. E sapete, un piccolo crossover in cui li rivedevamo, li tiravamo fuori di prigione, tutte queste cose, Booster Gold ecc. ecc..." spiega Eric Wallace, showrunner di The Flash, ai microfoni di The Nerds of Color, come riporta Comicbook.

"Ma quando abbiamo scoperto di avere solo 13 episodi, ciò non è stato più possibile. Abbiamo a malapena il tempo di concludere ciò che c'è in ballo per Barry, Iris e la loro famiglia, per non parlare di chi interpreta adesso Danielle Panabaker, figurarsi se possiamo portare a termine la storyline di Legends of Tomorrow" continua lo sceneggiatore "Purtroppo, non avremo il tempo di farlo, e so che questo deluderà i fan. È deludente anche per me. Ma semplicemente non ne abbiamo modo".

Legends of Tomorrow, Pluto TV salverà la serie dell'Arrowverse?

Eppure, non tutto è perduto: "Stiamo ancora scrivendo il series finale, per cui non si può mai sapere cosa accadrà alla fine".

E, piccla consolazione: "La speranza c'è sempre, ma voglio essere chiaro su questa cosa. Tutte le Leggende, se non altro, appariranno in un episodio".

La nona e ultima stagione di Flash debutterà mercoledì 8 febbraio su The CW.