Superman & Lois, un'amatissima star di The Flash apparirà nel finale

Come noto, la quarta stagione di Superman & Lois sarà anche l'ultima per lo show, nato come costola dell'Arrowverse e proseguito poi autonomamente negli ultimi anni. Poco fa è arrivata la conferma che una amatissima star di The Flash apparirà come guest star durante l'episodio finale.

Durante un panel al FAN EXPO di Philadelphia, l'ex star di The Flash Tom Cavanagh ha rivelato che invece di dirigere il finale di Superman & Lois, come aveva fatto nelle passate stagioni, sarà invece guest-star nell'episodio stesso.

Cavanagh è stato una star della serie per quasi tutta la sua durata, interpretando diverse incarnazioni di Harrison Wells nel multiverso, oltre a Eobard Thawne / Reverse-Flash. Al momento non è chiaro se Cavanagh interpreterà uno di questi Wells esistenti o un personaggio completamente nuovo. Dato che Superman and Lois è ambientato in un universo diverso da quello principale dell'Arrowverse, la questione dei collegamenti e dei camei del franchise è diventata più problematica.

"La regia del finale di Superman & Lois era già presa, e quindi mi sono detto: 'Beh, sono felice di non farlo'", ha rivelato Cavanagh. "Lo showrunner Todd Helbing però ha suggerito: 'Beh, vuoi avere un ruolo?'. Quindi, per quelli di voi che guardano Superman & Lois, è una cosa che sono felice di aver fatto".

Arriva il DC Universe

È stato confermato che l'ultima stagione di Superman & Lois andrà in onda nel 2024, dopo che gli episodi finali erano già stati ritardati a causa degli scioperi di Hollywood dello scorso anno. Superman & Lois sarà, per il prossimo futuro, l'ultima serie televisiva della DC ad andare in onda su The CW, una tendenza iniziata con Smallville nel lontano 2001.

Dopodiché, tutti gli show del mondo DC saranno relativi al nuovo DC Universe di James Gunn e debutteranno sulla piattaforma streaming Max, a partire da Creature Commandos per poi proseguire con la Stagione 2 di Peacemaker.