The Expendables 4: Sylvester Stallone a Londra per lavorare al film

Sylvester Stallone si dirige a Londra per prepararsi a lavorare su The Expendables 4 con Jason Statham, Megan Fox, Andy Garcia e Dolph Lundgren.

Sylvester Stallone si trova attualmente a Londra, in Inghilterra, per prepararsi alle riprese di The Expendables 4, nuovo capitolo della saga de i mercenari che vedrà in azione un nuovo cast.

Stallone ha aggiornato i fan della sua trasferta inglese pubblicando un'immagine di se stesso a Londra, in posa con un Rolex GMT classico vintage del 1957 di The Vintage Watch Company. L'attore ha annunciato che è lì per iniziare a lavorare su The Expendables 4 con i "nuovi membri del cast", alludendo a Megan Fox, Tony Jaa e Andy Garcia così come a tutti gli altri nomi che non sono stati ancora rivelati. Questa segna la prima incursione del franchise action nel Regno Unito dopo aver filmato i precedenti capitoli in luoghi come Brasile, Bulgaria, Romania e Rio de Janeiro.

Sylvester Stallone ha inaugurato il franchise de I mercenari - The Expendables nel 2010 con il primo capitolo della serie, che ha scritto e diretto. Ode ai film d'azione realizzati dal leggendario attore negli anni '80 e '90, I mercenari riunisce una miriade di attori action alleati per combattere un nemico comune. I sequel successivi hanno continuato ad aggiungere nuovi membri del cast, comi come Dolph Lundgren, Harrison Ford, Jean-Claude Van Damme, Wesley Snipes, Antonio Banderas, Mickey Rourke, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger e Mel Gibson.

The Expendables 4 sarà diretto dal regista di Need for Speed ed ex stuntman Scott Waugh. A differenza dei tre precedenti capitoli, stavolta Sylvester Stallone si occuperà unicamente della recitazione senza ricoprire ruoli produttivi.

L'attore, che presto vedremo al cinema nel cinecomic Samaritan, è concentrato sull'uscita del directors's cut di Rocky IV, a cui ha lavorato a lungo. MGM ha svelato il trailer del director's cut Rocky V. Drago, che uscirà nelle sale americane con un'uscita evento l'11 novembre per poi approdare in home video.