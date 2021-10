Rocky IV: MGM svela il trailer del director's cut Rocky V. Drago

Per la gioia dei fan di Sylvester Stallone, MGM ha svelato il trailer dell'atteso director's cut di Rocky IV, Rocky vs. Drago. La nuvoa versione del film cult diretto e interpretato da Stallone sarà più lunga di 40 minuti rispetto all'originale e uscirà nelle sale americane come evento per un solo giorno l'11 novembre per poi approdare in home video il giorno successivo.

Rocky IV: Rocky V. Drago - The Ultimate Director's Cut contiene 40 minuti di filmati inediti. Le proiezioni dal vivo includeranno una sessione di domande e risposte con Sylvester Stallone. Non sappiamo cosa contiene il materiale aggiuntivo, ma sappiamo cosa è stato eliminato dalla nuova versione: il robot che viene regalato a Paulie ottiene nel film originale. Stallone ha anticipato l'anno scorso la sua avversione per il robot, rivelando che "sarebbe finito in discarica per sempre".

Rocky IV: il guilty pleasure compie 30 anni

Il director's cut di Rocky IV conterrà una serie di cambiamenti rispetto all'originale: darà spazio alla morte di Apollo Creed (Carl Weathers), includerà materiale video inedito come un nuovo combattimento tra Rocky Balboa (Stallone) e Ivan Drago (Dolph Lundgren) e vedrà l'eliminazione del robot regalato a Paulie, che Stallone sentiva poco in sintonia con ciò che aveva in mente per la nuova versione.