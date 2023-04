The Equalizer 3: Denzel Washington affronterà la mafia italiana nel sequel

Denzel Washington si prepara a fare ritorno in The Equalizer 3 e una nuova sinossi anticipa che stavolta il suo Robert McCall sarà impegnato ad affrontare la mafia italiana.

Liberamente basato sull'omonima serie televisiva degli anni '80, The Equalizer - Il vendicatore del 2014 ha introdotto al pubblico il perrsonaggio di Robert McCall, interpretato da Denzel Washington, un agente di intelligence in pensione che usa le sue abilità per proteggere una giovane prostituta. Washington è tornato per un sequel nel 2018 ed è stato confermato all'inizio del 2022 per un nuovo capitolo della saga diretta dal regista Antoine Fuqua.

Collider ha diffuso una sinossi ufficiale del film, che dovrebbe arrivare nei cinema entro fine anno:

Da quando ha rinunciato alla sua vita come assassino del governo, Robert McCall (Denzel Washington) ha lottato per riconciliarsi con le cose orribili che ha fatto in passato e trova uno strano conforto nel servire la giustizia per conto degli oppressi. Trovandosi sorprendentemente a suo agio nel Sud Italia, scopre che i suoi nuovi amici sono sotto il controllo dei boss della criminalità locale. Mentre la situazione si fa sempre più pericolosa, McCall sa cosa deve fare: affrontare la mafia per proteggere coloro che ama.

The Equalizer 3 ha visto una reunion tra Denzel Washington e Dakota Fanning dopo vent'anni in Costiera Amalfitana, come hanno mostrato le suggestive foto dal set. St che ha visto la vita reale intrecciarsi alla finzione quando un blitz dei carabinieri sul set di Maiori si è concluso con il sequestro di 120 grammi di droga e due arresti.