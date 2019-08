Denzel Washington: i 10 migliori film dell’attore

Training Day: Ethan Hawke e Denzel Washington in un momento del film

Denzel Washington ha preso parte negli anni a veri e propri capolavori cinematografici, diventando con il tempo uno degli attori afroamericani più amati di Hollywood. A più di 60 anni la sua carriera non sembra ancora volersi arrestare e, un film dopo l'altro, l'attore continua a dimostrarci la sua versatilità e la voglia di mettersi in gioco in ruoli sempre nuovi. I suoi personaggi più iconici, quelli che lo hanno fatto conoscere in tutto il mondo, sono davvero tantissimi: in occasione dell'arrivo su Infinity di Barriere, candidato come Miglior Film ai Premi Oscar del 2017, abbiamo deciso di riunire in questo articolo quelli che secondo noi sono i 10 migliori film di Denzel Washington, invogliandovi così a recuperare le pellicole più interessanti della sua filmografia eclettica e variegata.

Malcolm x (1992)

Malcolm X: Denzel Washinton in una scena del film di Spike Lee

Spike Lee dirige nel 1992 Malcolm X, film biografico sulla vita del leader afroamericano tratto dalla sua autobiografia. Il film racconta la vita di Malcolm X dalla sua infanzia in Nebraska, già segnata dalla violenza e dalla discriminazione, passando per il periodo in prigione e la rinascita con la scoperta della religione islamica, fino al nuovo impegno sociale per la comunità afroamericana e alla morte. Nel cast, oltre a Denzel Washington nel ruolo del protagonista, anche Angela Bassett e lo stesso Spike Lee.

Philadelphia (1993)

Philadelphia, uscito al cinema nel 1993, fu uno dei primi film a parlare in maniera esplicita dell'AIDS. La pellicola, diretta da Jonathan Demme e interpretata da Tom Hanks, ebbe un grandissimo successo di pubblico e fu candidata a diversi premi, tra i quali l'Oscar come Miglior attore che fu vinto proprio dal suo protagonista. La storia è quella di Andrew Beckett, giovane avvocato omosessuale di successo che all'apice della sua carriera si ammala di AIDS e per questo viene licenziato dal suo studio. Insieme a Joe Miller (Denzel Washington), l'unico avvocato che accetta di incaricarsi del suo caso, i due inizieranno una lunga causa per discriminazione mentre le condizioni di salute di Andrew peggiorano progressivamente.

Il collezionista di ossa (1999)

Il collezionista di ossa: Denzel Washinton e Angelina Jolie in un momento del film

Il protagonista del thriller Il collezionista di ossa è Lincoln Rhyme (Washington), un ex detective della polizia di New York, un tempo il miglior criminologo del paese, rimasto però quasi completamente paralizzato in seguito ad un incidente sul lavoro. Costretto all'immobilità, l'uomo non ha più molto per andare avanti e, con l'aiuto di un amico dottore, pianifica di uccidersi. Amelia Donaghy (Angelina Jolie) è invece una giovane poliziotta intelligente e preparata che un giorno si ritrova sulla scena di un terribile e raccapricciante omicidio, dove dimostra però incredibile prontezza di riflessi e grandi capacità investigative. L'abilità da detective della ragazza attirerà presto l'attenzione di Rhyme che, interessatosi al caso, proverà a risolverlo con il suo aiuto.

Training Day (2001)

Training Day: Ethan Hawke e Denzel Washington in una scena del film

I protagonisti di Training Day, film diretto da Antoine Fuqua e per il quale Denzel Washington ha vinto il premio Oscar come Miglior attore protagonista, sono il giovane poliziotto Jake Hoyt (Ethan Hawke), al suo primo giorno di servizio, e l'ufficiale pluridecorato Alonzo Harris (Washington), che deve valutarne l'idoneità a far parte della squadra antidroga di Los Angeles. I due lavorano in modo diverso: il primo rispetta le regole alla lettera, l'altro ha un approccio meno convenzionale, decisamente più pratico. Nel corso di ventiquattro ore Jack si farà influenzare sempre di più dai metodi di Alonzo, e i due poliziotti si ritroveranno entrambi a mettere in gioco la propria carriera e la propria concezione di giustizia.

John Q (2002)

John Q: Denzel Washington in una scena del film

John Q. Archibald (Denzel Washington) è un operaio di fabbrica che vive una vita semplice prendendosi cura della sua famiglia. Quando l'uomo scopre che il figlio Michael è affetto da un grave difetto cardiaco e deve sottoporsi con urgenza ad un trapianto, nonostante i suoi sforzi non riesce a coprire tutte le spese per il costoso intervento. Disperato e pronto a tutto per salvare suo figlio, John decide di prendere in ostaggio il reparto di ospedale in cui il piccolo è ricoverato. John Q, uscito in sala nel 2002, è stato diretto da Nick Cassavetes ed è tra i migliori film di Denzel Washington, il quale è affiancato da Robert Duvall, James Woods e Ray Liotta.

The Manchurian Candidate (2004)

Denzel Washington in The Manchurian Candidate

The Manchurian Candidate, thriller diretto da Jonathan Demme, è il remake del film Và e uccidi (1962) di John Frankenheimer. La storia è quella di Bennet Marco (Washington), capitano dell'esercito degli Stati Uniti, reduce della Guerra del Golfo che non riesce a superare i traumi subiti e vive tra incubi, fobie e terribili ricordi. Con il tempo, l'uomo si accorgerà di essere vittima dei giochi di potere di alcuni esponenti di spicco della politica americana e dovrà fare di tutto per liberarsi della loro oscura influenza.

Inside Man (2006)

Denzel Washington e Clive Owen in una scena del film Inside Man

Inside Man, thriller diretto da Spike Lee, ha tra i suoi protagonisti, oltre che Denzel Washington, anche Jodie Foster e Clive Owen. Il film si apre con quattro uomini vestiti da imbianchini che fanno irruzione in una banca, la Manhattan Trust, e prendono in ostaggio clienti e dipendenti. Il detective Frazier (Washington) si ritrova a trattare con il capo dei malviventi, Dalton Russel (Owen), ma presto si accorge che in nella rapina che sta tentando di sventare c'è qualcosa di strano...

American gangster (2007)

American Gangster, diretto da Ridley Scott, racconta la vita del famoso boss della malavita afroamericana Frank Lucas. Negli anni settanta Frank Lucas (Denzel Washington) riesce a diventare, prendendo il posto del suo capo, uno dei più importanti boss della malavita newyorkese. Mantenendo sempre un basso profilo per non attirare l'attenzione della polizia, l'uomo ha un'idea geniale: far arrivare eroina purissima direttamente dalla Tailandia all'interno delle bare dei soldati americani morti in Vietnam. Frank Lucas si trasforma così velocemente nel più importante e potente trafficante di droga a New York, debellando presto tutta la concorrenza e riuscendo a mantenere al tempo stesso diverse attività di facciata che ne nascondono i loschi traffici. Le cose però si fanno più complicate quando attira casualmente l'attenzione del detective Richie Roberts (Russell Crowe), che intuisce il ruolo di spicco di Lucas nel mondo della malavita e decide di incastrarlo.

Flight (2012)

Flight: Denzel Washington in una scena del film

Flight, film drammatico diretto da Robert Zemeckis, ha per protagonista l'esperto pilota di linea Whip Whitaker (Washington), che dopo un grave incidente ad alta quota riesce, inaspettatamente e miracolosamente, a far atterrare il suo aereo, salvando così chiunque si trovasse a bordo. Whip viene da subito considerato un eroe, ma col tempo in molti cominciano a chiedersi che cosa sia realmente accaduto su quell'aereo e chi sia il vero responsabile dell'incidente...

Barriere (2016)

Una scena di Barriere (Fences)

Denzel Washington interpreta e dirige Barriere, film di genere drammatico a cui prende anche parte anche Viola Davis, che ha vinto l'Oscar come Miglior attrice non protagonista proprio per questo ruolo. Il film - che è disponibile in streaming su Infinity - racconta la storia di Troy, un ex promessa del baseball che si ritrova a lavorare come netturbino a Pittsburgh, e della sua difficile relazione con i figli ma soprattutto con la moglie, che tradisce da anni. Barriere è tratto dall'omonima pièce teatrale di August Wilson del 1987, che gli valse il premio Pulitzer.