The Equalizer 3 - Senza tregua: in streaming i primi 10 minuti del film con Denzel Washington

IGN ha diffuso in streaming in esclusiva i primi 10 minuti di The Equalizer 3 - Senza tregua, terzo film del franchise con protagonista Denzel Washington e diretto ancora una volta da Antoine Fuqua.

I primi 10 minuti di The Equalizer 3: Senza Tregua fanno iniziare il film in modo parecchio cruento in un vigneto in Sicilia, con McCall (Washington) che sembra andare incontro a morte certa per mano di alcuni gangster locali guidati dal signore del crimine Lorenzo Vitale (Bruno Bilotta), prima che l'ex marine li superi in astuzia e li abbatta tutti.

The Equalizer 3 dovrebbe essere l'ultimo capitolo dell'omonimo franchise d'azione che vede Washington nei panni di McCall, un ex agente della DIA ormai ritiratosi a vita privata nel sud dell'Italia e che cerca di allontanarsi completamente dal suo passato.

Sebbene trovi pace e isolamento nella sua nuova casa e incontri alcuni nuovi amici, si ritrova presto a combattere la mafia siciliana quando si rende conto che i suoi amici sono controllati dall'organizzazione criminale, dando vita a scontri tesi e sanguinosi.

Uscito nelle sale italiane il 30 agosto scorso, The Equalizer 3 ha ottenuto solidi risultati sia a livello critico che commerciale. Il film ha incassato 158,3 milioni di dollari al botteghino internazionale a fronte di un budget di 70 milioni di dollari, anche se si tratta dell'incasso più basso della trilogia di The Equalizer, con i due precedenti film che avevano incassato rispettivamente 192,3 e 190,4 milioni di dollari.

Tuttavia, The Equalizer 3 è stato lodato dalla critica, con un punteggio del 75% su Rotten Tomatoes.