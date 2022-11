The Equalizer 3: blitz dei carabinieri sul set di Maiori, trovati 120 grammi di droga, due arresti

Due membri del catering di The Equalizer 3 sono stati arrestati in un'operazione antidroga sul set in Costiera Amalfitana, teatro delle riprese del sequel con Denzel Washington.

Operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Amalfi (Salerno) sul set di The Equalizer 3, sequel con Denzel Washington attualmente in lavorazione in Costiera Amalfitana. sul set del film a maiori sono stati rivenuti 120 grammi di cocaina che ieri hanno portato all'arresto di due membri del servizio di catering, secondo i media locali.

Il Giornale ha ha riferito che i carabinieri hanno fatto irruzione nelle stanze d'albergo della località balneare di Maiori utilizzate dai ristoratori di The Equalizer 3 dopo che il capo del servizio di ristorazione del film è morto improvvisamente per un infarto lunedì sera mentre usciva da un pub di Maiori. Vari pacchetti di cocaina sono stati successivamente trovati nei vestiti dell'uomo, facendo sorgere il sospetto che potesse esserci altra droga negli alloggi della produzione.

La perquisizione dei carabinieri - guidati dal capitano Umberto D'Angelantono - ha fatto venire alla luce 120 grammi di cocaina e ha portato altri due membri del catering del film, entrambi romani, agli arresti domiciliari in hotel con l'accusa di spaccio di droga. Un terzo dipendente della società di catering è stato trovato in possesso di una piccola quantità di cocaina e gli è stata ritirata la patente. La produzione del film si è dichiarata estranea ai fatti. Stamani alle 10.30 è in programma l'udienza di convalida presso il Tribunale di Salerno.

Denzel Washington: i 10 migliori film dell'attore

Oltre all'hotel, la polizia ha perquisito un'area del porticciolo di Maiori dove si è accampata la produzione del film, riporta il quotidiano.

The Equalizer 3, co-produzione Sony Pictures con l'italiana Eagle Pictures, è attualmente alla sua quarta settimana di riprese nell'area della Costiera Amalfitana con Garbo Produzioni, società locale di Maite Bulgari, che si occupa del servizio di produzione del film. Il sequel ha avuto accesso agli incentivi fiscali previsti in Italia attraverso Garbo.

The Equalizer 3, diretto da Antoine Fuqua, è il terzo capitolo della saga action thriller interpretata dal il premio Oscar Denzel Washington. Nel cast troviamo, inoltre, le attrici Dakota Fanning e Gaia Scodellaro.